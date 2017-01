MDG vil utrede borgerlønn

ANNONSE

Utrede borgerlønn og kortere arbeidsdag. Det er blant forslagene til programkomiteen til Miljøpartiet de grønne for neste stortingsperiode.

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson sier at en slik ordning «sikrer alle en minimumsinntekt» når roboter og økt digitalisering tar over jobbene, skriver Aftenposten.

Han mener også at borgerlønn vil kunne fjerne «dagens jungel av støtteordninger og et stort byråkrati».

- Vi mener at Høyre, Ap og alle de andre partiene undervurderer konsekvensene av sin egen næringspolitikk, hvor kravene til kontinuering vekst, effektivisering og produktivitetsøking nødvendigvis vil føre med seg økt bruk av roboter, AI (kunstig intelligens) og automatiske prosesser som kan fjerne arbeidsplasser i stor skala, sier Hansson til Nettavisen.

Om borgerlønn skal ta over for alle NAVs ytelser, gjenstår å besvares i en utredning, sier leder for MDGs programkomité, Ingrid Liland, til Aftenposten.

- Ideen om Borgerlønn er ikke bare så fremmed som mange synes til å tro. I vårt samfunn har vi jo forlengst blitt enige om at vi skal sikre alle våre borgere mat, klær og tak over hodet - også de som ikke er i arbeid. Dette gjør vi i dag gjennom en jungel av sosiale støtteordninger. Borgerlønn kan sees som en videreutvikling av denne utvikling, hvor vi samtidig frigjør arbeidskraften og skaperkraften til de som mottar denne støtten, slik at denne kan benyttes til samfunnsnyttig virksomhet utenfor arbeidslivet - isteden for å være fulltids sysselsatt med å løpe ut og inn av NAV-kontorer, sier Hansson til Nettavisen.

Partiet vil også jobbe for kortere arbeidsdag, og vil gjennomføre et prøveprosjekt med fleksibel kjernetid ved statlige kontorer, slik at man bedre utnytter kapasiteten i kollektivtrafikken.