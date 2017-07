Nærmere 10.000 personer meldte seg ut av Den norske kirke i første halvår i år. Det er omkring 2.000 flere enn i samme periode i fjor. 1.400 meldte seg inn.

Tallene som Dagen har innhentet fra Kirkerådet, viser at flukten fra Den norske kirke fortsetter med 9.654 utmeldelser per 30. juni i år. For de enkelte bispedømmer er det flest utmeldinger i Agder og Telemark, og deretter følger Bjørgvin og Stavanger.

I januar vedtok Kirkemøtet ny vigselsliturgi, som gjør det mulig for likekjønnede par å gifte seg i kirken. Det kan forklare strømmen av utmeldinger på Sør- og Vestlandet. Samtidig kan det også være en forklaring på at kirken har hatt dobbelt så mange innmeldinger som samme periode i fjor.

– Vi vet at kirkens holdning til likekjønnet samliv og ekteskap har vært – og er – en viktig symbolsak, som for en del mennesker har ført til utmelding av kirken. Vi har grunn til å tro at en del av disse nå ønsker å tilhøre Den norske kirke og har meldt seg inn igjen, sier preses Helga Haugland Byfuglien til Dagen.

Hvis trenden holder seg, blir tallet på utmeldelser for 2017 lavere enn i fjor. I 2016 var det over 41.000 utmeldelser, og de fleste meldte seg ut de fem siste månedene.