Melder om røyklukt flere steder i Norge - skylder på Ophelia

Flere skal ha meldt om røyklukt i Sør-Norge tirsdag.

Meteorologisk institutt opplyser at det flere steder i Sør-Norge tirsdag er meldt om røyklukt.

Uværet Ophelia, som gjorde seg gjeldende over Storbritannia i helgen, og nå treffer Norge med vind og nedbør utsatte steder, får skylden for lukten.

Lukten skal stamme fra skogbrannene i Portugal og Spania og røyk luften har dratt med seg nordover, melder yr.no på Twitter.

- Røyken er også synlig på satellittbilder. Vi ser den komme drivende fra Portugal og Spania. Det er veldig kraftig sønnavind. Ophelia, som tirsdag gjorde seg gjeldende over Irland, har pumpet opp mye varm luft, og vi får både røykpartikler fra skogbrannene og sandpartikler fra Sahara, sier meteorolog John Smith ved Meteorologisk institutt til Nettavisen.

Les også: Svenskene våknet til en uvanlig mørk morgen

Smith forteller at partiklene i luften trolig også er forklaringen på at himmelen ble farget rød over deler av Norge mandag, et fenomen som også var godt synlig i Storbritannia.

Tirsdag morgen valgte et SAS-fly å nødlande på Arlanda utenfor Stockholm etter at man merket røyklukt i kabinen. Ingen har klart å spore kilden til røyklukten, men lignende meldinger skal ha kommet i Storbritannia mandag.

Himmelen over Stockholm var ekstra mørk etter soloppgang tirsdag, og meteorologene forklarte fenomenet med støvpartikler fra skogbrannene i Portugal og Spania.

Røyklukt flere steder i #SørNorge som trolig stammer fra skogbrannen i Portugal/Spania 😲 #Ophelia har dratt med seg luften nordover. pic.twitter.com/7DI2IzXnME — Meteorologene (@Meteorologene) 17. oktober 2017

Skogbranner har herjet i Portugal.

Mest sett siste uken