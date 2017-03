Meningsmålinger for mars: Ap fortsetter å dale, Sp å vokse

ANNONSE

Arbeiderpartiets oppslutning sank for femte måned på rad, men samlet gjør opposisjonen det sterkere enn på mange måneder, viser gjennomsnittsberegningen som Poll of polls har utført etter at det ble publisert ti stortingsmålinger i mars.

Vinneren i mars ble nok en gang Senterpartiet. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum leder et parti som økte oppslutningen med 1,6 prosentpoeng til 11,4 prosent fra februar til mars.

Sp ville fått en stortingsgruppe med 21 mandater dersom mars-snittet hadde vært valg. Det er tre flere enn i februar, ni flere enn i desember og elleve flere enn de har i dag.

SV sterkeste

Samtidig opplever SV for første gang siden forrige valg noe som kan ligne en slags trygg grunn. Etter å ha vaket like over og like under sperregrensen i lang tid, fikk SV et snitt i mars på 4,4 prosent (+0,3). Det er SVs sterkeste så langt i denne stortingsperioden.

Ap-leder Jonas Gahr Støre må innse at den dalende formkurven fortsetter. Arbeiderpartiet fikk et gjennomsnitt i mars på 32,7 prosent. Det er bare 0,4 prosentpoeng dårligere enn i februar, men ned 3,9 prosentpoeng siden oktober i fjor.

Samlet ville de rødgrønne (Ap, SV og Sp) fått flertall med 89 mandater dersom mars-snittet hadde vært valg. Et eventuelt samarbeid med Ap, Sp og KrF ville gitt 90 mandater i ryggen.

Ville mistet 11

Oppslutningen om regjeringspartiene har ikke vært lavere siden oktober 2015, viser de historiske tallene fra Poll of polls.

Høyre gikk tilbake 0,3 prosentpoeng til 23,1 prosent fra februar til mars, mens Fremskrittspartiet gikk tilbake 1,3 prosentpoeng til 12,8 prosent.

Det ville gitt 66 mandater til de to regjeringspartiene, mot 69 i forrige måned. Med slike tall ville 11 av dagens representanter fra regjeringspartiene falt ut av Stortinget.

Venstre under

Venstre endte under sperregrensen for andre måned på rad. I februar var det hårfine 800–900 stemmer som manglet. Nå øker gapet, og Venstre endte på 3,8 prosent i mars.

Dermed faller dagens flertallsprosjekt med Høyre, Frp, Venstre og KrF ytterligere i samlet oppslutning. De fire partiene ville totalt ha manglet sju mandater på å få flertall dersom mars-gjennomsnittet hadde vært valg.

KrF, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har relativt stabile tall. KrF endte i mars med 5,0 prosent (+0,1), MDG fikk 2,7 (-0,1) og Rødt 2,4 (+0,4).

MDG og Rødt ville kommet inn på Stortinget med ett mandat hver dersom det hadde vært valg nå.