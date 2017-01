ANNONSE

Meteorologisk institutt har sendt ut et obs-varsel for søndag ettermiddag og kveld. De advarer for lokalt vanskelige kjøreforhold i fjellet i Rogaland og sør i Hordaland og på fjellovergangene i Agder og Telemark.

I Telemark og Agder, Rogland og Hordaland ventes det søndag ettermiddag og kveld kuling kombinert med snøbyger. Det kan gi lokalt snøfokk og vanskelige kjøreforhold i fjellet, heter det i varselet.

