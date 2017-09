Meteorologene: Stort lavtrykk og mye regn over Sør-Norge i helgen

Et stort lavtrykk på vei fra vest vil gi mye regn i Sør-Norge i helgen, melder meteorologene.

- Et stort lavtrykk fra vest fører med seg mye regn i Sør-Norge i helgen. Mest i Agder, Telemark og Rogaland. Sterk vind på Vestlandet, melder Meteorologisk institutt på Twitter fredag.

Flomvarselet for Agder og Telemark er oppjustert fra gult til oransje nivå. Varselet inkluderer også sørlige deler av Rogaland.

Fredag sendte Yr ut et obs-varsel for Agder-fylkene og Telemark der det varsles opptil 200 millimeter nedbør over tre døgn enkelte steder. Ifølge nettstedet vil et stort lavtrykk fra vest føre med seg store mengder nedbør i Sør-Norge i helgen.

De store nedbørsmengdene vil føre til stigende vannføring i vassdragene, og Norges vassdrags- og energidirektorat oppjusterer dermed flomvarselet til oransje nivå. Oransje nivå er det nest høyeste varslingsnivået, og det innebærer at det kan oppstå alvorlige skader.

I noen tilfeller vil reguleringer virke flomdempende, og varselet vil derfor nødvendigvis ikke gjelde i alle regulerte vassdrag.

Det vil blåse sterk vind på Vestlandet i helgen.

