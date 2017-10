Meteorologer varsler snøstorm i Sør-Norge

Venter liten storm langs kysten i sørvest og sør i fjellet i Sør-Norge.

- Dette kan bli skikkelig heftig, sier Storm-meteorolog Mariann Aabrekk til TV 2.

Den siste prognosen viser et lite lavtrykk ved Island. Det er ventet at det raskt vil vokse til et stormsenter samtidig som det går rett mot Sør-Norge.

Treffer Vestlandet lørdag

Lavtrykket kan treffe Vestlandet sent lørdag kveld, passere over Sør-Norge, gå østover like sør for Oslo tidlig søndag morgen før det går videre inn i Sverige.

Prognosene viser liten storm langs kysten i sørvest og sør i fjellet. Danmark får ventelig full storm.

Meteorologisk institutt melder på Twitter at Vestlandet sør for Stad har et vått døgn i vente. Det varsles 50-60 millimeter det neste døgnet på de våteste stedene. Over 800 meter over havet kommer nedbøren som snø.

Jetstrømmen legger seg over #SørNorge og gir en stormfull helg. I #NordNorge er kaldere luft med snøbyger på vei. pic.twitter.com/ZiKKGm1OLH — Meteorologene (@Meteorologene) 25. oktober 2017

Sørlandet får tørke opp

Fram mot helgen får Sørlandet endelig nesen over vann og mulighet til å tørke opp, viser værvarselet fra Meteorologisk institutt. Landsdelen har vært rammet av massive mengder nedbør og den største flommen i nyere tid målt i skadeomfang, ifølge NTB.

Fram mot helgen er det Nord-Norge og Vestlandet som må forberede seg på vann ovenfra, mens sørlendingene og østlendingene kan få puste ut med fint vær.

Fjellet i Østlandet har fått 30 mm snø siste døgn. Temperaturen tilsier at det vil holde seg. Men det kan bli kaldt å dra ut på skitur fordi høyfjellet og vestsiden av fjellene vil få mye vind - også storm.

