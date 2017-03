Militærnekteren Lysbakken vil ruste opp Hæren

ANNONSE

– Jeg har alltid vært imot at Norge skal være avhengig av USA. Og i mange år har jeg vært for at Norge skal ha et nasjonalt forsvar, sier Lysbakken til NTB.

SV-lederen nektet i sin tid militæret og var i stedet sivilarbeider ved Norsk Økologisk Landbrukslag i 1999 og 2000. På spørsmål om han ville ha gjort det samme nå, svarer han som følger:

– Jeg får velge å stå inne for det jeg gjorde som en veldig overbevist 19-åring. Men i dag er jeg tilhenger av at vi skal ha et militært forsvar. Jeg mener det er nødvendig for å kunne hevde vår suverenitet i nord og for å ha en god beredskap.

«Det tredje standpunkt»

I den rødgrønne regjeringsperioden måtte SV akseptere den norske NATO-tilhørigheten. Partiets syn på alliansen ligger fast, men det vil overraske stort om partiets landsmøte i helgen vil gjøre "Norge ut NATO" til hovedsak i valgkampen.

I stedet foreslår landsstyret i sin innstilling til nytt arbeidsprogram at et sterkt nasjonalt forsvar bør komme til erstatning for et forsvar som er innrettet mot NATO-operasjoner.

Konkret tas det til orde for å styrke Hæren samt oppgradere Sjøforsvaret, med flere ubåter og seilingsdøgn i nord.

– SVs tradisjonelle tredje standpunkt har ikke vært pasifisme, men uavhengighet. Sånn sett er ikke dette noe nytt i vår historie. At vi i tillegg har en nasjonalistisk regjering i Moskva, gjør det viktig med en utenrikspolitikk som er uavhengig av alle stormakter, sier Lysbakken.

Kampfly

Som før skal økt satsing på Hæren og Sjøforsvaret delvis finansieres gjennom kutt i kampflykjøpet.

– I stedet for å bruke store ressurser på USAs kriger i utlandet og et vanvittig dyrt kampflykjøp, bør vi prioritere Hæren, Sjøforsvaret, Kystvakten og beredskapen i nord, sier Lysbakken.

Han mener valget av Donald Trump som president er et "symptom på en supermakt på vei ned".

– Utviklingen i USA viser at landet verdimessig er på vei bort fra oss. Det vil gjøre det politisk vanskeligere og vanskeligere for oss å være så nært knyttet til USA. Vårt alternativ er å søke et tettere samarbeid med land som vi vet vi har felles interesse med, nemlig våre nordiske naboland.

Dialog med Kreml

SVs foreslåtte arbeidsprogram tar ellers til orde for å styrke dialogen med Russland, blant annet gjennom Barentssamarbeidet, og minimere alliert tilstedeværelse i Norge. Den selvpålagte restriksjonen om at NATO ikke skal øst for 23. lengdegrad, bør ifølge programutkastet opprettholdes.

Også til debatten om NATO-styrken på Værnes har SV et relevant programforslag: "Hindre utenlandske baser eller permanente utenlandske styrker på norsk jord."

– Noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre fred og stabilitet i nordområdene, er å ha en konkret politikk for å senke spenningsnivået og sikre et godt naboskap til Russland, heter det i programutkastet til partiet, hvis utenrikspolitiske talsperson, Bård Vegar Solhjell, er nektet innreise i Russland.

