SKARPERE TILTAK: Da øvelsen «Rein 2» fikk besøk av droner i november i fjor, uttalte hæren at ønsker seg skarpere tiltak mot spionasje. Her ser vi soldater fra 2. bataljon innsettes med Bell 412 helikoptre, tilhørende 339 Skvadron i Luftforsvaret, under øvelse i Finnmark. Foto: Ole-Sverre Haugli (Hæren/Forsvarets mediesenter/NTB scanpix)

Militærøvelse i Troms kan ha blitt overvåket av droner

Et tosifret antall ukjente droner ble observert under militærøvelsen Rein 1 i Indre Troms. Forsvaret utelukker ikke mottiltak.