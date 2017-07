ANNONSE

Stein Erik Hagen og Mille-Marie Treschow giftet seg i 2004, og ble da Norges rikeste ektepar.

Paret gikk fra hverandre i 2012. Tre år senere kom Hagen ut som homofil. Ekteskapet med Hagen, var Treschows tredje.

- Valgte å tro på det han fortalte



I et intervju med Dagbladet Magasinet forteller Treschow at hun ikke visste at Hagen var homofil da de giftet seg. Hun sier at ryktene som lenge hadde versert om Hagen, sjelden nådde henne. På spørsmål om hun føler seg lurt, svarer Treschow dette:

- Det må jo han stå for. Men vi hadde samtaler rundt disse tingene før vi giftet oss, og jeg valgte å tro på det han da fortalte meg.

Da Hagen sto frem som homofil på Skavlan i 2015, ble hun likevel ikke overrasket og sier hun ble glad på eks-mannens vegne.

Åpen og utadvendt



I dag har Treschow og Hagen en god tone, men ikke daglig kontakt. Treschow, som er enearving av Treschow-Fritzøe AS og en av Norges rikeste kvinner, forteller at Hagen har vært med på å «rocke henne litt opp».

- Å være mer åpen og utadvendt, det har jeg lært av ham, sier Treschow til Dagbladet.

Treschow har to voksne barn fra sitt andre ekteskap med siviløkonom Andreas Stang. Hagen har fire barn, tre fra sitt første ekteskap og et med sin tidligere samboer.

