ANNONSE

Fredag ble det kjent at en norsk statsborger er pågrepet i Somaliland, et område som formelt er en del av Somalia, men i praksis er uavhengig. Den pågrepne er en kvinne av somalisk opprinnelse som tidligere har bodd i Norge. Hun skal ha drevet koranskolen, skriver Minerva.

– Utenriksdepartementet er kjent med at to mindreårige norske statsborgere er blitt hentet ut av en skole i Hargeisa, Somalia i en politiaksjon. UD bekrefter også at en norsk borger er arrestert i Somalia, sa kommunikasjonssjef Frode O. Andersen til NRK i forrige uke.

Les også: Koranskole lenket til tekst om å slå barn

En kilde sier til Minerva at det har tilflytt norske myndigheter informasjon om at skolen i Somalia skal kobles til «terror». Det er imidlertid uklart hva som ligger i dette og hvorvidt det dreier seg om anklager fra myndighetene i Somaliland eller informasjon britiske myndigheter har tilegnet seg. Den norske ambassaden i Nairobi i Kenya har representanter på stedet. De behandler saken som en vanlig konsulærsak.

Les også: Jenter sendes på koranskole før videregående: - Tragisk

En annen kilde påpeker at det er et stort problem at somaliere bosatt i Norge sender barn til koranskoler i afrikanske land. Bakgrunnen for praksisen er frykt for at barna og særlig døtrene blir for norske. Verken Justisdepartementet eller Utenriksdepartementet har ønsket å kommentere saken overfor Minerva.

(©NTB)