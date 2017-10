Et vitne har forklart at tåregass er årsaken til at 19 personer ble sendt til sykehus med luftveisplager etter å ha besøkt Sletten senter i Bergen mandag.

Politiet ble varslet om vitnet av kjøpesenteret tirsdag, ifølge Bergensavisen.

– En person tok kontakt med senteret og forklarte at han visste hva som hadde skjedd. Han fortalte at han hadde opplysninger om at en person hadde hatt en CS-granat med tåregass i lommen, og at den ved et uhell skal ha gått av, forteller Frode Karlsen, leder for Økonomiavsnittet ved Bergen sentrum politistasjon.

Les også: Brannvesenet om hendelsen på Sletten senter: - Er et mysterium

Han sier at dette er en veldig aktuell teori for politiet, selv om de ikke kan fastslå med sikkerhet om det er dette som har skjedd. Derfor ber de vitnet om å melde seg.

– Vi vil også gjerne at vedkommende som skal ha hatt en slik granat i lommen, tar kontakt med politiet, sier han.

19 personer ble sendt til sykehus etter hendelsen mandag. De klaget over hoste, svie og kløe i halsen. Brannvesenet gjorde flere undersøkelser på senteret, uten at det ga utslag på målingene.

(©NTB)

Mest sett siste uken