Momsfritak for Tesla-kjøpere tilsvarer gratisreiser for 30.000 pendlere

ANNONSE

Samlet momsregning som kjøperne av Tesla Model X slipper å betale, tilsvarer kostnadene ved å gi gratis årskort til om lag 30.000 Oslo-pendlere fra tettsteder som Drammen, Moss og Ski, skriver DN.

Momsfritak



Verdien av momsfritaket for modell X tilsvarer foreløpig en halv milliard kroner. Årsaken til det høye beløpet, er at elbil-reglene ikke har noen øvre grense for hva en bil kan koste og likevel få full avgiftsfrihet. Det samme gjelder for alt ekstrautstyr til bilen.

Det er solgt 2.183 biler av modellen etter at den kom i salg i fjor sommer.

Regjeringen med støtte fra Venstre og KrF har hittil stått fast på de gunstige støtteordningene for elbiler som skal vare fram til 2020.

Det er ingen land i verden det selges flere elbiler per innbyggere enn Norge. I 2016 ble det registrert over 24.000 elbiler her til lands, av et totalmarked på 154.603 biler.

Tesla 3



Tesla nye modell er like om hjørnet, omen selskpaet selv har ved gjentatte anledninger i 2017 understreket at Model S er en vesentlig bedre utstyrt elbil enn Model 3, og avviser at Model 3 er neste generasjons Tesla.

I et offisielt blogginnlegg legger selskapet på ny en demper på forventingene til Model 3, og skriver at selskapets beste bil allerede er i salg.

Tesla Model 3 er signalisert som folkemodellen til Tesla, med en langt lavere pris enn Model S.