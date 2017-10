Tatt på «fersken» - da kom advarselen. - Dette er jo helt sprøtt, sier fagekspert.

«Tone» ble fersket hos konkurrenten på en fridag. Hun skulle hente sin datter fra skolen, og stoppet innom en butikk på veien for å handle ting hun manglet, skriver HK-Nytt.

Før hun hadde rukket å komme hjem fikk hun en advarsel fra arbeidsgiveren. «Forbrytelsen» hun hadde gjort seg skyldig i, var å handle hos konkurrenten.

– Jeg har aldri fått beskjed om at jeg bare skal handle på jobben. Sjefen kan da vel ikke bestemme hvor jeg skal handle? spør hun HK-Nytt.

«Tone» ønsker ikke å oppgi navnet sitt av frykt for å miste jobben.

Faglig sekretær i Handel og Kontor, Erling Hagen, sier arbeidsgiver ikke kan legge føringer for hvor man har lov til å handle.

– Man handler hvor man vil. Dette er jo helt sprøtt, sier han til HK-Nytt.

Han forstår at arbeidsgiveren vil at de ansatte skal handle på jobbe for å støtte opp om sin egen arbeidsplass, men man kan ikke pålegge ansatte slike føringer.

