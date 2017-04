Moren fortsetter forklaringen i Lommedalen-saken

ANNONSE

Hun er tiltalt for grov mishandling etter at jenta ble funnet død i ei hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015. Dødsårsaken var avmagring.

Det straffbare forholdet omtales som Lommedalen-saken fordi jenta og moren bodde i Lommedalen i Bærum før de flyttet til familiens hytte. Ifølge tiltalen skal moren gjentatte ganger ha forsøkt å unndra seg helsehjelp og inngripen.

Orket ikke mer



Da klokka var passert 14.30 mandag, var det tydelig at moren ikke orket mer – til tross for at aktor mente det ville vært praktisk å bli ferdig med hennes frie forklaring slik at han blant annet kunne få spurt om det som skjedde på hytta på Beitostølen.

– Tro meg, jeg har gitt alt nå. Jeg er traumatisert, i sjokk og i dyp sorg. Jeg er veldig sliten nå, sa moren. Dermed ble retten hevet og kvinnen fortsetter etter planen sin forklaring tirsdag.

- Vanskelig å få svar



Rett før saken kom opp, kom det informasjon om at moren har vært til legebehandling for diabetes type 1 og ikke kan være til stede i retten utenom sin egen forklaring.

Aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, sa at påtalemyndigheten gjerne ville ha en «second opinion» om dette, men tiltalte møtte ikke da hun ble innkalt til politilege. Saken er til behandling i Den rettsmedisinsk kommisjon, og aktor håper svaret kommer i løpet av tirsdag.

– Det er vanskelig å si om viljen til å forklare seg er ekte eller ikke, men det er helt tydelig at det i hvert er vanskelig å få svar på de tingene som er av størst interesse i saken, sier Dymbe.

Mobilbilde



Politi skal blant annet ha funnet et bildet på morens mobiltelefons, om viser en svært avmagret Angelica. Det ble tatt dagen før jenta døde.

Det er VG som får opplyst at bildet som politiet fant på mobiltelefonen til Angelicas mor, var av et svært avmagret barn. Det ble tatt 30. desember 2015, og vil bli lagt fram under rettssaken som et bevis på at datterens tilstand var livstruende.

En drøy måned før moren og Angelica reiste til hytta på Beitostølen veide jenta 41,2 kilo. Da hun døde fire måneder senere, ble vekten fastsatt til 21,7 kilo. Moren har forklart at datterens tilstand ikke forverret seg under oppholdet på Beitostølen.

– Hvor mye hun husker fra den siste tiden er uavklart. At hun har vilje til å fortelle er på det rene, men det er ikke kommet noen klar forklaring på dette tidligere, sier forsvarer Aasmund O. Sandland til avisen på spørsmål om moren har forklart seg om den siste tiden på Beitostølen.