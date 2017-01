Moskeene avhengige av statsstøtte

ANNONSE

Tidligere denne uken ble det kjent at Fremskrittspartiets programkomité vil fjerne tilskuddsordningen for alle trossamfunn. Et slikt vedtak ville gitt store problemer for de mange islamske trossamfunnene i landet, ifølge Vårt Land.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at de islamske trossamfunnene har til sammen 148.000 medlemmer, noe som gir om lag 150 millioner kroner i offentlig støtte. Det offentlige tilskuddet utgjør brorparten av budsjettet for mange av disse trossamfunnene.

– Mellom 10 og 15 prosent kommer fra medlemmene. Resten står det offentlige for, sier Senaid Kobilica, sjefsimam for Det islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina, som er Norges største moské med over 9.000 medlemmer, til Vårt Land.

For kristne frimenigheter er forholdet mellom innsamlede midler og offentlig støtte motsatt. En undersøkelse gjort av Norges Kristne Råd viser at det offentlige tilskuddet utgjør mellom 5 og 20 prosent i deres medlemsorganisasjoner.

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke får i snitt om lag 1.000 kroner i støtte per medlem. Det er de kristne menighetene som utløser mest støtte med sine 350.000 medlemmer.