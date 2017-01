Mostue advarer mot importforbud av gatehunder

ANNONSE

Mostue møtte til høring i næringskomiteen på Stortinget tirsdag som representant for MS Rescue. Selskapet har bidratt til å innføre rundt 240 uønskede hunder fra Spania til Norge og drives av Mariann Høili og Siv Beate Reitan.

Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Den norske veterinærforening mener import av gatehunder gir økt risiko for at nye sykdommer og parasitter kommer til Norge.

Mostue, Høili og Reitan mener på sin side at begrepet ”gatehund” er misvisende og feilaktig og framholder at hundene som MS Rescue importerer aldri har levd på gaten, men er sunne, smittefriske og godt vant med mennesker.

I tillegg til et importforbud mot gatehunder mener Senterpartiet at regjeringen bør vurdere tiltak for å begrense importen av kjæledyr der slikt utgjør risiko for dyre- og folkehelse.

Næringskomiteen skal avgi innstilling i saken 16. februar.