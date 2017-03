Moxnes: - Hele bransjer er i ferd med å tas over av kriminelle

ANNONSE

- Regjeringen har sviktet i kampen mot arbeidsledigheten, fordi de fører en politikk hvor forskjellene bare øker og øker. Vi får flere barn som vokser opp i fattigdom, og vi får flere på toppen som er rike.

Det svarer Rødt-leder Bjørnar Moxnes på spørsmål om hvorfor han mener statsminister Erna Solberg (H) bør bli kastet ut av regjeringskontorene etter høstens stortingsvalg.

- Vi ønsker en ny politisk kurs for Norge, understreker han overfor Nettavisen.



- Skal presse Arbeiderpartiet



Fredag starter Rødts landsmøte i Oslo, samtidig som partiet har medvind på meningsmålingene. Gjennomsnittet for alle mars-målingene gir Rødt en oppslutning på 2,4 prosent. Nå sikter Moxnes selv mot en stortingsplass - 20 år etter at partiet sist var inne med en representant.

- Hvor sannsynlig er det at du kommer inn på Stortinget?



- Vi har ligget inne i snittet av målingene helt siden 2015, og har kommet inn fra Oslo. Siste Oslo-måling hadde vi 5 prosent, og da er vi inne med god margin. Så det er innenfor rekkevidde, og vel så det, sier Moxnes.

Han mener mange har sett det Rødt har fått til i Oslo, der de har en samarbeidsavtale med byrådspartiene Ap, SV og MDG.

- Det at vi har klart å sette ned foten for de kommersielle innenfor barnehagesektoren, vi fikk presset byrådet til å hive ut søppelselskapet Veireno og ta over renovasjonen i egen regi, viser at med Rødt i posisjon, så klarer vi å trekke Arbeiderpartiet i riktig retning - i sak etter sak, sier han.





- Kriminelle tar over



En av Rødts hovedsaker, om de kommer inn på Stortinget, blir å få ned forskjellene. Men også arbeidskriminalitet som følge av utenlandsk arbeidskraft som kommer til Norge, blir en viktig kampsak.

- Vi ønsker å få gjort noe med den bølgen av sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart arbeid som nå skyller inn over norsk arbeidsliv. Hele bransjer er i ferd med å tas over av organiserte kriminelle som konkurrerer ut de seriøse fordi de verken betaler tarifflønn, skatt eller avgifter. Vi må få ryddet opp i arbeidslivet før den norske modellen er borte, advarer Moxnes.

På en pressekonferanse om helgens landsmøte torsdag, sa Moxnes at arbeidslivet har blitt en «forsøksmaskin».

- Kriminelle nettverk fester nå grepet om stadig flere bransjer. Det gjelder byggebransjen, uteliv, renhold, transport og bilpleie. Og det handler ikke bare om sosial dumping, men ifølge politiet så bruker de useriøse firmaene som er inne i norsk arbeidsliv, til hvitvasking av narkotikapenger og som brohode inn i Norge for andre former for organisert kriminalitet, som menneskesmugling, utpressing og vold. Her er altså renholdsfirmaer og byggefirmaer brohoder for organisert mafiavirksomhet, hevdet Rødt-lederen.

Kan ikke tallfeste skatteøkninger



Rødt ønsker også å øke skattene kraftig for å finansiere milliardreformer, men vet ikke hvor mye mer nordmenn flest må ut med hvis partiet får bestemme.

- Vi programfester ikke det, men vil vise det fram i vårt alternative statsbudsjett til høsten, sa Moxnes til NTB etter Rødts pressekonferanse før landsmøtet torsdag.

På menyen står en brattere og mer progressiv skattestige som vrir beskatningen fra lave til høye inntekter, økt skatt på store formuer, arveavgift, skatt på finanstransaksjoner og økt selskapsskatt til 27 prosent.

I 1993 kom Erling Folkvord inn på Stortinget for Rød Valgallianse (RV), og satt som representant i fire år. Partiet var forgjengeren til dagens Rødt.