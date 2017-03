Moxnes knaller til mot EU-vennene på venstresiden

ANNONSE

– Hvis vi foreslår å røre ved EUs frie flyt av arbeidskraftimport, vet vi hva Arbeiderpartiet vil si. De vil kalle det fremmedfiendtlig og si at dette er Frp-politikk, sa Moxnes i sin tale til Rødts landsmøte på Håndverkeren i Oslo fredag.

Moxnes mener Aps solidaritet med arbeidstakere i andre land «klinger hult» når den sammenholdes med partiets øvrige flyktning- og asylpolitikk.

– Hvorfor strekker den internasjonale solidariteten til Ap-lederne seg akkurat til yttergrensene for EUs arbeidsmarked? spør han.

– Blåbrunt prosjekt

Rødt vil stramme inn på reglene for innleie av arbeidskraft og utfordrer Brussel på en rekke områder.

– Vi skiller ikke folk på nasjonalitet. Men la det være like klinkende klart at det er uakseptabelt hvis folk med ordna forhold og norske lønns- og arbeidsvilkår blir bytta ut med folk som ikke har ordna forhold, sa han.

Moxnes mener den «EU-vennlige venstresida» har latt høyrekreftene gjøre brexit til et blåbrunt prosjekt.

– Høyrepopulistene tok tak i den rettmessige harmen mot sosial dumping og det rettferdige kravet om at britiske velgere skal ha styring med britisk politikk, og rørte det sammen med fremmedfiendtlighet, rasisme og muslimhets, sier Moxnes.

Han mener Arbeiderpartiet framstiller EØS-kritikken som noe "blåbrunt" og derved løper høyrepopulistenes ærend.

Vil ha Støre

Trass i knallharde angrep på Arbeiderpartiet vil ikke Moxnes nøle med å gjøre Ap-leder Jonas Gahr Støre til statsminister etter valget. Hans drøm er å bryte sperregrensa og lede en stortingsgruppe på sju eller åtte representanter.

– Jeg har aldri gått inn i en valgkamp med en så god magefølelse, sa Moxnes i landsmøtetalen.

Gjennomsnittet på meningsmålingene for mars gir Rødt en oppslutning på 2,4 prosent nasjonalt. I Oslo har partiet vært inne med et mandat siden februar 2015. Men å bryte sperregrensen og bli «et reelt arbeiderparti» er likevel ingen liten oppgave for et parti hvis forløper RV kun kom inn på Stortinget én eneste gang, med ett enkelt mandat, i 1993.

Da var Moxnes 11 år og skolegutt. Nå er han 35 og har vært partileder i fem år. Hovedsakene i valgkampen er velkjente: Kamp mot økonomiske forskjeller, arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og svart arbeid.