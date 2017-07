Muslimsk menighet samler ungdom mot ekstremisme

Om lag 500 muslimske ungdommer fra hele Europa samles i Sarpsborg i august til en sommerleir mot ekstremisme.

Det er ikke tilfeldig at Østfold er valgt som vertsfylke for leiren, som arrangeres av det muslimske trossamfunnet Minhaj-ul-Qurans norske ungdomsorganisasjon, forteller leder Awais Ejaz Ahmed. Fra en og samme gate i Fredrikstad reiste en periode en rekke unge menn til Syria for å krige.

– Vi vil sende et signal om at muslimene selv jobber aktivt for å forebygge ekstremisme blant muslimer, sier Ahmed til NTB.

Tilsvarende leire har vært organisert i England tidligere, men dette er den første store europeiske ungdomsleiren bevegelsen har. Deltakerne er i hovedsak mellom 16 og 35 år, og mange er ledere i lokale organisasjoner. Om lag 200 kommer fra Norge.

Store grupper kommer også fra Danmark og Sverige, i tillegg til deltakere fra åtte andre land. På leiren den første helgen i august kan de delta på workshops om samfunnsaktuelle temaer og i spirituelle samlinger, forteller Ahmed.

– Vi ønsker å utruste deltakere med verktøy i kampen mot ekstremisme og radikalisering, sier han.

Tro, fred og integrering

Trekkplaster er den internasjonale bevegelsens grunnlegger, den canadisk-pakistanske teologen og politikeren Muhammad Tahir-ul-Qadri. Han ble internasjonalt kjent da han presenterte en «Fatwa mot selvmordsbombing og terrorisme»

– Han jobber konstant med å bygge holdninger blant ungdom. Budskapet handler om fred, kjærlighet, å øke sin kunnskap, ha sterk tilknytning til egen tro og integrere seg i samfunnet man lever i, sier Ahmed.

Han sier bevegelsen ser på seg selv som moderate muslimer, som vil ivareta de grunnleggende prinsippene i islam, men samtidig tilpasse seg.

– Innsats innenfra

Åpningsdagen er flere stortingspolitikere invitert, blant dem Abid Raja (V).

– Skal vi lykkes i kampen mot ekstremisme er det ekstremt viktig at innsatsen også kommer innenfra. Det at muslimsk ungdom i moskeer og andre arenaer aktivt tilrettelegger for en slik konferanse, er noe jeg applauderer, sier Raja til NTB.

Også Pakistans ambassadør til Norge, Riffat Masood, fylkesordførere i Akershus og Østfold, flere forskere på ekstremisme og terrorisme og representanter fra PST skal være til stede på åpningsdagen.

