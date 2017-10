Mye nedbør Østafjells - obs-varsel i tre fylker

Etter en uke med pussige værfenomener som orkanrester og røyk fra fjerne skogbranner, ventes det en våt helg på Østlandet. Midt-Norge får det beste været.

Et høytrykk er i ferd med å legge seg over Midt-Norge, sier meteorolog Aslaug Skålevik Valved ved Meteorologisk institutt.

– Midt-Norge vil få mye fint vær de neste dagene. Det kan komme litt nedbør på lørdag og litt skyer på fredag, men ellers er det mye fint vær i vente, sier hun.

Både nord og sør for dette beltet blir forholdene verre, og det ventes bygevær.

- Våt helg Østafjells



– Spesielt i Agder kommer det ganske mye nedbør fra fredag til søndag. Dette blir overvåket ekstra, og det er mulig det blir sendt ut et eget varsel om dette, sier meteorologen.

Meteorologisk institutt melder på Twitter at det ligger an til en kliss, klass våt helg Østafjells. To lavtrykk vil dumpe mellom 70 og 150 millimeter regn på de våteste stedene.

Obs-varsel for tre fylker



Det er sendt ut obs-varsel for Agder, Telemark og Vestfold:

Det ventes lokalt mye nedbør fra fredag til og med søndag. Mest nedbør ventes fredag og søndag. Ytre strøk får de største mengdene. Fredag lokalt 30-60 millimeter i ytre deler av Aust-Agder og Telemark, kan hende 50 til 80 millimeter. Noe mindre lørdag, søndag lokalt 30-60 millimeter. Foreløpig er anslagene for søndag svært usikre.I samråd med NVE er det varslet om fare for vann på avveie, overvann i tettbygde områder og lokale oversvømmelser.

Det ligger an til en kliss klass våt helg #Østafjells:

Uvanlige fenomener

I løpet av uken har nordmenn kunnet merke en rekke spesielle værfenomener. Orkanen Ophelia har herjet over Irland og har på samme tid dratt med seg varm luft opp fra sør og inn over Norge.

Luften har blant annet tatt med seg røykpartikler fra skogbrannene i Portugal og sandpartikler fra Sahara. Flere steder ble det meldt om røyklukt tirsdag.

Disse små partiklene forklarer også hvorfor himmelen ble farget rød over deler av Norge mandag og hvorfor flere svensker reagerte på en uvanlig svart morgenhimmel tirsdag.

MØRKE ETTER SOLOPPGANG: Himmelen over Stockholm var tirsdag morgen langt mørkere enn vanlig. Det ble forklart med røykpartikler fra skogbrannene i Portugal og sandpartikler fra Sahara. Disse små partiklene forklarer også hvorfor himmelen ble farget rød over deler av Norge mandag.





Snø i nord

De kommende dagene er det foreløpig mer tradisjonelt høstvær i vente.

– Hovedtyngden av regnet i Sør-Norge kommer i Agder, men ikke bare der. Det ser også ut til at det blir mer regn østafjells enn på Vestlandet, sier meteorologen.

BEST VÆR: Midt-Norge vil få mye fint vær de neste dagene.

Hun sier at lavtrykket som kommer innover fra sør tar med seg mye vind og nedbør, men foreløpig ikke urovekkende mye sterk vind.

– Men vi skal nok følge med, sier Valved.

Nord-Norge kan vente seg bygevær de neste dagene og enkelte steder nokså kjølig luft.

– Det vil nok bli litt snø i nedbøren, spesielt i grensetraktene, på Finnmarksvidda og i Øst-Finnmark.

Temperaturfall ved Mannen

I Sør-Norge vil makstemperaturen ligge på mellom 10 og 12 grader, med et fall inn mot helgen flere steder, deriblant Oslo. I Oslo kan nattetemperaturen komme ned i 2 grader.

Også ved fjellet Mannen i Møre- og Romsdal er det meldt kaldere vær framover, noe som er godt nytt for beboerne. De fikk onsdag morgen flytte tilbake til sine hjem etter å ha vært evakuert i nærmere en uke.

De siste ukene har det vært svært store bevegelser i det ustabile fjellpartiet Veslemannen, men lavere temperaturer og oppholdsvær har nå dempet bevegelsene.

