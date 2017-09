Nå blir østlendingene værflyktninger

Vestlandet og store deler av Nord-Norge kan kose seg over finvær, mens østlendinger og sørlendinger må flykte fra dårlig vær.

Et stabilt kraftig høyttrykk med sentrum over Finland, holder lavtrykk og regnskyer på god avstand fra kysten av Vestlandet, Trøndelag og store deler av Nord-Norge.

Dermed kan store deler av landet kose seg med sol og gode temperaturer gjennom helgene, og godt ut i neste uke.

- Det må et kraftig lavtrykk til for få flytte på dette sterke høyttrykket. Det ser ut til at noe kan skje mot helgen i neste uke, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til Nettavisen.

Høyttrykket



Samtidig med knallværet i vest og nord, vil gråværet bli liggende som en kjølig fuktig kappe over Østlandet og Sørlandet.

- Dette høytrykket bringer med seg fuktig vær fra øst, og det blir liggende øst for fjellene Østafjells. Vanligvis er det jo slik at skyene kommer inn fra vest, og at Østlandet blir liggende i ly av fjellene. Nå er det ikke slik, og plasseringen av dette høyttrykket er verst tenkelig for Østlandet og Sørlandet, sier Gislefoss.

Mens Oslo og Kristiansand har gråvær og mellom 12 og 16 grader, vil resten av landet få sol og temperaturer opp mot 20 grader. I Bergen vil temperaturen krype over 20 grader på sykkel-VMs siste dag.

Lysglimt for øst- og sørlendinger



Gislefoss sier at været i seg selv ikke er uvanlig på denne tiden av året.

- Det ligner mye på været vi også hadde i fjor, med fint vær på Vestlandet, sier han.

Et lite lysglimt for Østlandet og Sørlandet: Skyene som ligger over landsdelene denne helgen, ser ut til å sprekke opp utover i uka, slik at også Østlandet og Sørlandet vil kunne glede seg noe over høyttrykket.

