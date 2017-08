Nå er Christin og Raymond gift

Ap-toppen Raymond Johansen har giftet seg.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo har giftet seg med Christin Kristoffersen.

- Et fint avbrudd fra valgkampen. Raymond og Christin gifta seg i dag i Gamle Aker kirke. Vi er klar for fest. Hurra for brudeparet og kjærligheten, skriver leder Frode Jacobsen i Oslo Arbeiderparti på Facebook.

Raymond og Christin forlovet seg i september 2016.

Paret har vært sammen siden sommeren 2015. De møtte hverandre i politikken. Kristoffersen ledet lokalstyret på Svalbard for Arbeiderpartiet fram til høsten 2015. Hun har to sønner som overlevde Anders Behring Breivik på Utøya. På den tiden var Johansen partisekretær i Arbeiderpartiet.