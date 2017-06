Nå er det satt regnrekord i Bergen

ANNONSE

(Bergensavisen): Hver eneste dag i juni har det regnet. Sånt blir det rekorder av.

– Vi har nå hatt 26 nedbørsdøgn i juni, sier Martin Granerød, vakthavende meteorolog ved Værvarslinga på Vestlandet.

Han forklarer at et nedbørsdøgn går fra 0800 om morgenen til klokken 08.00 neste dag.

Den gamle rekorden er fra 1952, da regnet det fra 1. til 24. juni.

– Det vil fortsatt regne utover søndagen, sier han til BA.

Temperaturen er heller ikke noe å skryte av. Søndag morgen klokken 0930 var på 11, 1 grader.

– Faktisk var det varmere 3. februar. Da hadde vi 12, 1 grader, opplyser Granerød.

Junitemperaturene er heller ikke langt unna det vi hadde rundt juletider. 1. juledag var makstemperaturen 10,3 grader.

Våt arbeidsplass

Rebecca Amlie (20), servitør på restauranten Olivia på Zachariasbryggen, må bruke nal for å få vekk alt regnet før åpning av uteserveringen.

Hun er østlending, og ler av alt regnet.

– Folk fortalte meg at det regner masse her i Bergen, men jeg hadde i drømt om at det skulle regne så mye, sier hun.

20-åringen ser stadig bilder fra hjemstedet der venner og familie koser seg med bading og grilling i solen.

– Det er helt utrolig. Det er litt sånn, er dette i samme land? sier hun, og smiler.

Selger regntøy

Ifølge butikkene i Bergen er det alt annet en shorts og badetøy som selges mest om dagen.

– Vi selger unna regntøy som bare det. Spesielt denne ponchoen her er populær, sier Ingvil Auestad Moen, markedsansvarlig på Høyer.

Hun viser frem en vanntett poncho fra BRGN by Lunde & Gaundal. Ifølge anvisningen skal jakken tåle høljregn...

Også hos sportsbutikkene går det unna på regntøy. Flere butikker melder om store grupper med turister som kommer innom på jakt etter klær som kalde holde med tørre i bergensværet.

– Mange asiater spør etter Helly Hansen. Det har det hørt om, sier Celine Jessen (25), butikkmedarbeider hos Sport1 på Galleriet.

Bedre på tirsdag

Ifølge meteorologen er det fare for regn på mandag også.

– Det blir litt spennende å se. Får vi en regnbyge etter klokken 0800 mandag morgen, er vi over på 27 regndøgn, fastslår Granerød.

Utover mandagen er det meldt perioder med sol, og noe lettere vær. Temperaturene er ventet å ligge på 13–14 grader.

– Det er fortsatt ganske kaldt til å være sommer, fastslår Granerød.

Tirsdag ser det derimot til å bli ganske fint vær.

– Da kan temperaturen stige til hele 16 grader. Videre prognoser for uken vipper litt i begge retninger. En prognoser viser finere vær og stigende temperaturer, andre prognoser sier lavtrykk og regn, sier Granerød.

Den varmeste dagen hittil i år var 27. mai. Da hadde vi deilige 24,3 grader.