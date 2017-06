Nå fjernes p-plassene i Oslo sentrum

ANNONSE

BORGGÅRDEN, OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Det omstridte arbeidet med å fjerne parkeringsplasser i Oslo sentrum, er nå i full gang.

I Borggården utenfor Oslo rådhus jobbes det onsdag med å etablere fysiske sperringer for biltrafikken. Med runde betongelementer og gjerder skal dagens parkeringsplasser for både biler og MC-er sperres av.

BILFRITT: Om kort tid er Borggården ved rådhuset i Oslo bilfri. Arbeidet med å fjerne parkeringsplassene pågår onsdag.

Nettavisen får opplyst at arbeidet på Fridtjof Nansens plass gjøres ferdig i starten av neste uke, og at det deretter blir full stopp for parkering der. De første parkeringsplassene forsvinner imidlertid allerede denne uken.

Erstatter biler med møbler



Prosjektet Bilfritt byliv opplyser at parkeringsplassene skal erstattes med blant annet bord og stoler, etter at oppmerkingen av plassene er fjernet.

«På Fridtjof Nansens plass vil fotgjengere få prioritet. Skillet mellom område for gående og biltrafikk blir tydeligere og plassen vil bli møblert med bord og stoler som vil være tilgjengelig for alle. Det er også mulig å leie gateareal for uteservering og andre aktiviteter, og vareleveringsbehovet bli godt ivaretatt i alle de tre områdene», skriver prosjektgruppen i et nyhetsbrev.

I tillegg til plassen ved rådhuset, vil de kommunale parkeringsplassene også nå fjernes i Øvre Slottsgate og Kjeld Stubs gate.

«I løpet av juni vil ulike tiltak komme på plass: to utekontor bygges av arkitektstudentene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i Øvre Slottsgate og Kjelds Stubsgate, gategrunnen blir malt, det kommer benker og andre bymøbler og flere sykkelstativer», står det videre.

- Utekontor innen juli



Innen den første uken i juli vil alle parkeringsplassene som første skal fjernes, være historie.

BETONGSPERRE: Ved hjelp av slike betongelementer skal parkeringsplassene sperres av i Oslo sentrum.

- Arbeidet med å fjerne oppmerking for parkeringsplasser har så vidt begynt i Øvre Slottsgate og Kjeld Stubs gate. Arbeid i områdene som skal endres i sommer vil finne sted mellom uken 22 og uke 27. Det vil si at de fleste tiltakene i disse gatene vil være på plass første uken i juli, sier prosjektdirektør Hans Edvardsen Bilfritt byliv til Nettavisen.

Edvardsen opplyser at områdene da også vil bli ilrettelagt for mer byliv.

- Det inkluderer utplassering av ulike bymøbler og blomsterkasser, bygging av utekontor, oppmerking av fotgjengerareal og utplassering av sperreelementer, sier han.

FJERNER SKILT: Parkeringsskiltene ble onsdag fjernet i Borggården ved Oslo rådhus. Nå kommer det i stedet opp parkering-forbudt-skilt.



Fjerner 700 p-plasser



Mens byrådets opprinnelige plan var å fjerne 700 parkeringsplasser på gateplan fra 1. juni, vil det nå bli fjernet om lag 400 plasser i år.

Fakta: I disse gatene fjernes parkeringsplassene i år

Deler av Øvre og Nedre Slottsgate (sommer 2017) Fridtjof Nansens plass, Roald Amundsens gate og Kjeld Stubs gate (sommer 2017) Området utenfor UngInfo i Møllergata (sommer 2017) Kongens gate – sør (høsten 2017) Kongens gate – nord (høsten 2017) Tordenskiolds gate og Rosenkrantz gate (høsten 2017)

De resterende 300 kommunale plassene innenfor Ring 1, blir fjernet til neste år.

- Innføringen av fase 1 strekkes ut i tid over 2017 og 2018. Dette er et prosjekt hvor vi lærer mer om prosessen, mens prosjektet tar form. Det er derfor vi har funnet ut at vi i år starter med seks pilotområder, sa byråd for byutvikling i Oslo, Hanne E. Marcussen (MDG), til Nettavisen i april.

Alle parkeringshus innenfor Ring 1 vil fortsatt bestå, men det kan også bli aktuelt å hindre gjennomkjøring i Oslo sentrum fra slutten av 2017. I så fall vil det fortsatt være mulig å kjøre inn til sentrum, men man vil heller måtte kjøre om Ring 1 og E18, fremfor å krysse sentrum på tvers.

