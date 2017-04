Nå har påske-køen hjem startet

ANNONSE

Påskeferien er straks over, og mange velger å reise hjem fra hytta søndag. Ved 13.45-tiden har køen allerede startet, og gjennom Elverum er det nå tett trafikk.

- Det er litt kødannelse mellom Lillehammer og Hamar, og mellom Fagernes og Bagn. Det er også litt i Elverum, men der er det grei flyt, sier trafikkoperatør Nils Aae til Nettavisen.

Se køkaoset:

Køer flere steder



En av Nettavisens ansatte sitter ved 13.55-tiden i kø i Elverum, og opplyser at trafikken går svært sakte.

- Jeg har stått nesten stille i køen i cirka 20 minutter og har bare kommet et par hundre meter, forteller Morten Karlsen, som har vært i Trysil i påsken.

- Da har det økt på nå, mener Aae, som forteller at det er skilting ved Elverum om andre kjøreruter.

- Vi skilter der med alternativ rute via Kongsvinger, som er mulig for de fra Trysil-siden å ta. Den tar litt ekstra tid, men det er en mulighet for de som ønsker det. Men det er mye trafikk gjennom Elverum, den kommer både fra Østerdalen, Trysil og Sverige.

Morten Karlsen forteller at han brukte 40 minutter på å komme seg gjennom Elverum.

Bra kjøreforhold



Folk kjører hjemover både søndag og mandag, men foreløpig er det ikke meldt om de store problemene med å komme seg hjemover, sier Aae.

- Det er mulig køene øker litt på utover nå, men det er også mulig at vi ser toppen. På Vinterbro, Espa, Sandvika og Kløfta ser jeg ikke noe problem nå, der går det greit.

Det er stort sett ok kjøreforhold, og værvarselet er relativt likt både for søndag og mandag.

- Det er bra føre å kjøre på, så det bør gå greit uten de store køene nå. Det er litt ekstra kø for de som kommer fra Lillehammer og Biri, der er det 20 minutter forsinkelser akkurat nå. Ellers er det saktegående kø på E16 i Nesbyen, mellom Fagernes og Hønefoss, sier Aae.

Her kan du sjekke Statens vegvesens webkameraer.

Påskeulykker



Hver påske skjer det om lag 100 trafikkulykker med personskader. I fjor mistet to livet i påsketrafikken, mens det tilsvarende tallet for de fem foregående årene har variert fra fire til sju personer. 11 ble hardt skadd i fjorårets påsketrafikk, i 76 alvorlige ulykker. Det viser Vegvesenets tall.

- Påskefolket er flinke og ansvarlige i trafikken. Men vær likevel på vakt. Selv med en sen påske kan det fortsatt bli skiftende vær- og føreforhold, spesielt på og over fjellene. Økt trafikk betyr økt risiko, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.