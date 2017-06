Nå kan det hende at polet overtar taxfreesalg av alkohol

ANNONSE

Partene skal ha et statusmøte om saken neste uke der representanter fra konsernledelsen i begge selskapene skal delta, skriver Aftenpostens papirutgave.

Vinmonopolet er ifølge avisen optimistisk , og tror at prosessen skal lede til at de skal overta for dagens aktør Travel Retail Norway, hvor kontrakten utløper i 2022.

Verdien på denne kontrakten er på flere milliarder.

Travel Retail Norway (TRN) selger vin og brennevin, parfyme og sjokolade for fire milliarder kroner årlig på flyplassene. Det skaffer det statlige flyplasselskapet Avinor store inntekter og bidrar til å dekke underskuddet på 38 av Avinors 46 flyplasser, skriver VG



Om lag hver fjerde krone av Avinors inntekter kommer fra taxfree-salget.

En kontrakt med Vinmonopolet vil kun gjelde alkohol, de øvrige varene blir en separat avtale.

Polet selv har tidligere hatt en avventende holdning til å overta alkoholsalget, men dette er nå endret.

- Vi er svært positive til å drive taxfree-salget på Avinors flyplasser, sier administrerende direktør i Vinmonopolet, Hilde Britt Mellbye til Aftenposten.

Konserndirektør for for kommunikasjon og marked i Avinor, Egil Thompson sier at det for selskapets del er viktig å få til en avklaring på lang sikt, fordi den har stor betydning for finansiering av driften ved norske flyplasser.

- For Avinor er det viktig å få til en ordning som ikke bare kan gjelde inn i fremtiden, men også sikrer oss inntekter på samme nivå som i dag, sier han til avisen.