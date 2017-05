Nå kommer disse sedlene i omløp

ANNONSE

På sine egne hjemmesider opplyser DNB at de nye 100- og 200-lappene kommer i omløp fra 30. mai. Dette er de første sedlene som blir lansert i den nye seddelserien.

Kan brukes i ett år

De gamle sedlene som nå blir erstattes kan ifølge DNB brukes parallelt med de nye sedlene i ett år til, men Norges Bank er fremdeles pliktig til å veksle inn sedlene i ytterligere ti år etter dette.

Portrettene forsvinner

For første gang i historien vil det ikke være portretter på norske sedler. I stedet er «Havet» valgt som et gjennomgående tema for hele serien. Etter en designkonkurranse som ble avholdt i 2014.

– Havet og kysten står sentralt i fortellingen om Norge. Derfor håper jeg de nye sedlene vil fungere godt som visittkort for landet vårt, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i fjor høst.

SIKRERE: De nye sedlene som kommer i omløp er for første gang uten portretter og kommer også med nye sikkerhetselementer.

Sikrere

De nye sedlene som blir lansert skal være de sikreste som noen gang er laget, med flere nye sikkerhetselementer.

Først til neste år kommer de nye 50- og 500-lappene i omløp før den nye 1000-lappen til slutt blir lansert i løpet av 2019.

