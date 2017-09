Nå kommer snøen: Her bør du legge om til vinterdekk - i dag

Snømengder opp i 10 til 20 centimeter noen steder.

De aller fleste har for lengst lagt merke til at sommertemperaturer har måttet vike til fordel for de kaldere høstgradene. Og nå står også snøen for tur.

Dersom du har tenkt deg i høyden i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal. Hedmark eller Oppland tirsdag kveld, bør du legge om til vinterdekk. For meteorologisk institutt varsler høstens første snøfall i Sør-Norge.

Mandag kveld ble dette obs-varselet sendt ut:

- Fra sent tirsdag ventes vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene og andre høyereliggende veier på grunn av sludd og snø.

- Det er nødvendig å være skodd etter forholdene

10-20 centimeter



Snøgrensen kan gå helt ned til 500 meter. Årsaken er kald luft fra øst.

- Kaldere luft trekker inn fra Sverige natt til onsdag. Nord på Østlandet er det ventet sludd og snø i høyden, også på fjellovergangene, melder instituttet på Twitter.

Til Adressa sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid at det kan bli mye snø, tatt årstiden i betraktning.

- Varslene viser jevnt over 5 til 10 millimeter i indre strøk, men det kan ikke utelukkes 10 til 20 millimeter enkelte steder. Det betyr snømengder opp i 10 til 20 centimeter noen steder, ja, kanskje enda mer.

Oppholdsvær i helga



Men for de som ikke er klare for (mer) nedbør, så er det gode nyheter for helgen. Tirsdag formiddag er nemlig utsiktene til oppholdsvær gode.

- Hvis siste prognose stemmer vil høytrykket som ligger i nord gi mye oppholdsvær i hele landet vårt til helgen

