Nå nærmer stor-operasjonen seg: Thor-Egil selger unna

– Jeg vil være forberedt på at alt kan skje, sier skoliose-rammende Thor-Egil Solvang, som selger unna alt han eier og flytter hjem til mamma før den planlagte operasjonen ved Rikshospitalet.

Thor-Egil Solvang (22) ble landskjent da han i februar i år sto fram i Finnmark Dagblad med sin historie.

Fra hele Norge og også fra utlandet reagerte folk spontant og sendte både meldinger og penger. Mange krevde at det offentlige måtte ordne opp. Reaksjonene var formidable og Thor-Egil mottok over 6.000 meldinger.

Lenge så det mørkt ut for behandling og Thor-Egil søkte rundt mulige klinikker for behandling i utlandet. I mai kom imidlertid tilbudet om ny ryggoperasjon i Norge, skriver iFinnmark.

Kan bli lam

– Jeg vet at jeg kan bli lam, eller at jeg i verste fall ikke overlever. Hva oddsene er har jeg ikke spurt om, jeg vil ikke vite. Men jeg forbereder meg på alt. Uansett blir jeg liggende på sykehus og vil være inn og ut av opptreningssentre de nærmeste ett til to årene etter operasjonen, så da er det greit å rydde alt klart før jeg drar, sier Thor-Egil til iFinnmark, da avisen møtte 22-åringen for en uke siden.

Sofaen og sofabordet er borte, det samme er forsterkeren, hyller og skrivebord. En gammel sovesofa til å sitte på og noen pappesker på høykant som bord får duge til han flytter ut av leiligheta i slutten av september. Da er det mest sannsynlig ikke så lenge til han legges inn ved Rikshospitalet.

Da Nettavisen sjekker status onsdag, har så godt som alle tingene blitt flyttet.

- Flyttingen går greit, nesten ferdig. Operasjonsdato er ikke kommet ennpå, men timer jeg må ha i forhold til den er tatt, så det er nok ikke lenge igjen før en innkallelse kommer. Inntil da blir jeg boende hos min mor.

SELGES: Bilen blir solgt, om ikke Thor-Egil finner lagringsplass for den.

Beholder senga

– Mamma har ikke plass hos seg til alle tingene mine, så derfor selger jeg unna. Men jeg beholder senga som jeg fikk. Den skal inn på gutterommet, sier Thor-Egil til iFinnmark.

Overfor Nettavisen forteller han at moren ikke har plass til bilen .

- Mamma har ikke mulighet eller plass til den, så blir nok solgt, om ikke jeg finner lagringsplass for den.

Han var nylig til lungetest ved sykehuset. Den viste at lungene funker sånn passe ok. Han vet ikke om han må ha tube til lungene under operasjonen, det har han ikke spurt legene om.

Som det kommer

– Jeg tar det meste som det kommer, men jeg vet at det uansett blir tøft. Men egentlig har jeg ikke noe valg, for som det er nå kommer stanga til å knekke en vakker dag. Og da er jeg ferdig uansett. Jeg ser positivt på det, som jeg alltid gjør. Dessuten hjelper det å tenke på all den støtten jeg har fått fra fjern og nær siden februar, den følelsen har jeg alltid med meg. Men jeg gruer meg litt til tiden etterpå, at jeg kanskje blir mye alene siden jeg ikke kjenner noen der sørpå som kan komme på besøk.

Kameraten Martin Wulff som er innom leiligheta i Rypefjord, nikker bort til Thor-Egil i sofaen:

– Jeg skal i hvert fall love å komme på sykebesøk. Det er klart. Dessuten er du en fighter, så jeg vet at dette kommer til å gå kjempebra, sier han til iFinnmark.

BESØK: - Jeg lover å komme på sykebesøk, sier Thor-Egil Solvangs gode kamerat Martin Wulff.

Setter inn to nye

Under operasjonen har legene planlagt å fjerne jernstanga, før de fester to nye stag til hver side av hofta. Fra disse stagene skal det gå små stag inn mot ryggraden, som skrues i ryggvirvlene. Ryggen skal avstives og være helt rett.

– Det er en diger operasjon, og det med ryggen er jo litt skummelt. Likevel er jeg mest redd for nakken, som brakk under en trafikkulykke for to år siden. Men jeg prøver å ikke tenke for mye, derfor føles det greit å ha fokus på ryddingen. Uansett så er målet mitt å komme frisk og oppegående tilbake, sier Thor-Egil og ser mot tatoveringen på venstre underarm: «Risk everything, fear nothing».

