Nå ser Thor-Egil (21) litt lysere på livet

For tre dager siden fjernet kirurger en jernstang fra ryggen til Thor-Egil Solvang (21).

Onsdag lå Thor-Egil Solvang fra Hammerfest på operasjonsbordet i elleve timer, mens kirurgene fjernet en jernstang og satte inn en stav.

Det var et komplisert inngrep, men gikk bra.

21-åringen fikk tidlig diagnosen infantil idiopatisk skoliose, en sykdom hvor ryggvirvelen konstant vil vri seg og gjøre formen ryggen S-formet. Jernstanga ble operert inn i 2006, da han var elleve år gammel.

I fjor fikk han beskjed om at jernstanga var under konstant press og sannsynligvis ville knekke om fem til ni år – og at dette trolig ville ta livet av ham.

Nå er altså stanga fjernet. I stedet er det satt inn en stav. I tillegg er seks deler av et ribbein fjernet.

- Thor-Egil er ved godt mot og ser litt lysere på livet, sier hans mor Judit Solvang til Nettavisen tre dager etter den tøffe operasjonen.

Han blir trolig liggende på sykehus en ukes tid.

- Det er mye smerter og slit som kommer, men man får ta én dag og én ting av gangen, så går det nok bra, sier Judit Solvang.

Thor-Egil Solvang har i årevis forsøkt å få støtte av Nav til nødvendigheter som hjemmehjelp og sosialhjelp, men fikk avslag på avslag inntil norske og utenlandske medier omtalte situasjonen hans.

Engasjerte nordmenn startet innsamlingsaksjon og samlet inn flere hundre tusen kroner. Etter hvert innrømmet Nav å ha sviktet ham.

Nå går han forhåpentlig bedre tider i møte.

Mest sett siste uken