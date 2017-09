Nå skal Ap finne ut hvor valgkampen strandet

Arbeiderpartiets dårlige valgresultat er tema når landsstyret møtes i Oslo tirsdag ettermiddag.

– Jeg venter en ærlig tilbakemelding. Det er ingen sorgprosess, vi skal lære av det som skjedde og så komme oss videre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Partilederens åpningstale til landsstyret holdes for åpne dører klokken 13.30 tirsdag. Deretter starter den interne prosessen der tillitsvalgte fra hele landet skal si sitt om alt fra sentrumsflørt til valgløfter om skatteøkninger og «den store historien» om arbeidsledighetsspøkelset som velgerne ikke kjente seg igjen i.

Spør medlemmene

Tirsdag våknet også 55.000 Ap-medlemmer til en spørreundersøkelse i innboksen med invitasjon om å bidra til evalueringen av valgkampen og valget.

Undersøkelsen innledes med spørsmål om hva som var den viktigste årsaken til Aps sviktende oppslutning og hva som kunne vært gjort annerledes i valgkampen.

Stortingsvalget 2017 var Arbeiderpartiets svakeste i opposisjon siden krigen. Valgresultatet på 27,4 prosent var hele 10 prosentpoeng under oppslutningen på meningsmålingene ved årsskiftet, stortingsgruppa ble redusert fra 55 til 49 representanter og drømmen om et regjeringsskifte ble lagt i grus.

Sentrumsflørt

Medlemmene blir også spurt om hvilke partier Ap kan og ikke kan samarbeide med i regjering. Alternativene er Rødt, SV, Sp, MDG, Venstre og KrF.

Flere i Ap og fagbevegelsen har reagert negativt på det de oppfattet som en invitasjon til samarbeid med KrF og Venstre. Støre sier til Politisk kvarter at budskapet om at Ap ønsket å danne regjering med Senterpartiet og SV, var tydelig.

– Det var helt klart for alle at et regjeringssamarbeid med Venstre var helt uaktuelt. KrF var et mer genuint åpent parti. Men handlet det om å vippe et flertall, skulle vi heller ikke lukke døren mot sentrum, sier han.

Skremt av skatteløfte

Det mektige LO-sekretariatet diskuterte Aps valgkamp mandag. Ifølge Aftenposten er signalene fra forbundslederne skuffelse over at skatt, sysselsetting og arbeidslivspolitikk ikke fikk en mer sentral plass i valgkampen.

Det avisen omtaler som sentrale kilder i LO sier at valgløftet om å øke skattene med 15 milliarder kroner ble misforstått eller ikke nådde fram. Mange «vanlige arbeidere» skal ikke ha fått med seg budskapet om at alle med inntekter under 600.000 kroner ville få en moderat skattelettelse.

Svikt i distriktene

Tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen løfter distriktspolitikken som en mulig årsak. Til Klassekampen sier hun at misnøyen med regjeringen ble kanalisert til Senterpartiet. Ap klarte ikke å utvikle et tydelig nok alternativ, mener hun.

Sammenlignet med 2013-valget gikk Ap tilbake 3,5 prosentpoeng. Men resultatet var særlig dårlig i Nord-Norge. Ap falt 7,9 prosentpoeng til 32 prosent i Finnmark. I Troms falt de 7,1 prosentpoeng til 24 prosent. Verst var det imidlertid i Nordland, der partiet bare fikk 26 prosent, en nedgang på hele 9 prosentpoeng.

Kamp om posisjoner

Samtidig med at Ap for alvor tar fatt på selvransakelsen etter valgnederlaget, brygger det opp til kamp om viktige posisjoner i stortingsgruppa for den kommende perioden.

Ifølge VG skal Støre ha bedt finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen om å rydde plass for nestleder Trond Giske, noe både Marthinsen og andre nestleder Hadia Tajik skal være negative til.

Valgkomiteen som skal legge kabalen for partiets stortingsgruppe har sitt første møte tirsdag morgen. Støre sier til NRK at det er naturlig med diskusjoner om hvordan laget skal settes sammen, men at han opplever at Ap «er et veldig samlet parti».

– Nå skal våre 49 stortingsrepresentanter fordele ansvar. Alle har meldt inn hvor de ønsker å være, og den kabalen skal vi begynne å legge, sier partilederen.

