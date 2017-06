Naboer klager på kirkelig klokkeklang

ANNONSE

I fjor høst fikk kirken oppgradert klokkespillet, og nå klemter 49 klokker i fore oktaver. For noen av beboerne i Kirkegata blir det i meste laget, og nå har de klaget til kommunen, skriver Sandefjords Blad.

– Jeg føler at de som bestemmer dette kjører over alle som bor i borettslagene her. Man får lyden rett inn på terrassen, sier en 56 år gammel kvinne som flyttet inn i nabolaget i fjor. Selv om adressen er Kirkegata, var hun ikke forberedt på musikk fra kirken hver dag og sier ingen fortalte henne om dette på forhånd. Hun sier noen opplever klokkeklangen som så sjenerende at de ikke bruker terrassene sine.

Kantor Svein Rustad bekrefter at de ikke utbasunerer når de skal spille, men påpeker at det er en lang tradisjon i byen. Og selv om han er klar over at noen er misfornøyde, sier han at det er flere som sier fra når kirken glemmer å spille.

Naboklagen har nå havnet hos kommuneoverlege Ole Henrik Augestad.

– Så vidt jeg kan huske har vi ikke hatt denne type saker i min tid her, men vi skal selvsagt vurdere saken etter gjeldende regelverk.

Det nye klokkespillet er for øvrig levert av Norges eneste klokkestøperi, Olsen Nauen, som ligger i Vestfold, samme fylke som Sandefjord. (©NTB)

Har du fått med deg denne videoen?