Naturfotograf knipset spekkhogger på sel-jakt: - En opplevelse for livet

Det var under en organisert safaritur på havet utenfor Andenes at 24 turister fra ulike deler av Europa fikk oppleve det som mange bare kan drømme om.

- Dette ser man nærmest kun på National Geographic, sier daglig leder og guide ved Sea Safari Andenes, Marten Bril til Avisa Nordland etter å ha vært vitne til hvordan spekkhoggere sikret seg selmat lørdag kveld

- Vi alle måtte gni oss i øynene før vi faktisk forstod hva vi var vitner til, sier han fornøyd.

Spektakulært

Bril er naturfotograf og er vant til å fange magiske øyeblikk. Ifølge han er det å få være vitne til en slik opplevelse overhode ikke vanlig.

- Når vi i tillegg kom såpass nært at vi fikk se hvordan de jobbet for å fange selen, er det uten tvil en opplevelse for livet, sier han.

Han har tidligere sett spekkhoggere jakte på og ta livet av sel.

- Men det er alltid like fantastisk å se det igjen, sier han til AN.

- Hva føler du når du klarer å forevige noe slikt?

- Som naturfotograf prøver man alltid å fange de unike øyeblikkene. Når man i ettertid også ser at bildene ble gode og er skarpe, blir man utrolig glad, svarer han.

- Overlykkelige

Sea Safari Andenes arrangerer safariturer for turister året rundt, men det er likevel om sommeren pågangen er størst.

- Verden synes å elske Nord-Norge. Turistene vil ha ekte, spesielle naturopplevelser som man slett ikke finner andre steder, sier Bril.

- Reaksjonene etter helgas jaktseanse var ulike, men de fleste var overlykkelige over å få se noe slikt i virkeligheten og ikke bare på TV. Vi alle var veldig fascinert, sier han.

- Interessen har eksplodert

Sea Safari Andenes ble opprettet i 2010. Siden da har interessen for hval- og fuglesafari eksplodert, ifølge Bril.

- Logistikken i Nord-Norge har blitt bedre. Det er derfor veldig lett å ta turen til for eksempel Andenes med direktefly fra Oslo, sier han og tilføyer:

- Vi opplever for øvrig større pågang om vinteren enn noen gang tidligere. En kombinasjon av nordlys og hvalsafari er veldig populært, forklarer han.

