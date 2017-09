Nazidemonstrasjon i Fredrikstad

Den Nordiske motstandsbevegelsen, tidligere kjent som Nordfront, deler ut flygeblader i Fredrikstad sentrum. Det får mange i Fredrikstad til å reagere.

Lørdag ettermiddag hadde en liten gruppe fra Den nordiske motstandsbevegelsen stilt seg opp i Fredrikstad sentrum for å demonstrere. En gruppe på under 10 personer går rundt i gågaten og deler ut flygeblader og snakker med mennesker. Gruppen nekter å kommentere hvorfor de er i Fredrikstad.

IKKE MEDIA: Den svenske aksjonslederen nekter å kommentere hvorfor den nazistiske organisasjonen demonstrerer i Fredrikstad. De øvrige medlemmene refererer til gruppens nasjonale leder, Haakon Forwald, som ikke var til stede.

– Vi snakker av prinsipp ikke med media. Det kan du akseptere, sier det som er aksjonslederen for gruppen. Fredriksstad Blad fikk heller ikke navnet til personen.

Folk i Fredrikstad reagerer

Flere mennesker som gikk forbi organisasjonen nektet å ta imot papirlappene fra organisasjonen. Selv om demonstrasjonen i skrivende stund har gått rolig og fredelig for seg, var det ubehagelig for mange at demonstrasjonen fant sted i Fredrikstad sentrum. Særlig for Sør Afrikanske Dudu Matahnzi (29) som er student i Fredrikstad.

– Jeg vet ikke hva jeg skal mene om dette. Jeg spør meg selv hva det er de ikke forstår. Hva mangler i hverdagen deres som får dem til å gjøre dette?

– Hva representerer det at de er her for deg som er fra Sør-Afrika?

PROTESTERER: Denne gjengen protesterer mot det de mener er en hatdemonstrasjon. På bildet: Linn Johnsen, Nora Kristoffersen og Erik Walmsness og Dudu Matahnzi.

– Jeg er fra Sør-Afrika. Det her blir spesielt. Jeg trodde ikke at noe slikt kunne skje her. De symboliserer at min eksistens og tilstedeværelse ikke er velkommen. Det symboliserer så mye hat for mange, ikke bare meg, men alle som ikke er av den ariske rase. Og mange andre. Hvordan kan dette skje her? spør hun.

– De snakker med folk om ytringsfrihet?

– Når de demonstrerer på denne måten så blir det en gråsone. Dette er hatytringer og rasisme. Ikke ytringsfrihet, sier hun.

– Fredrikstad har sagt tydelig at de ikke er velkommen, sier hun mens hun rister på hodet.

Kjæresten hennes syklet hjem for å hente en høyttaler. Han satte på «klovnemusikk» som en protest mot protesten fra motstandsbevegelsen.

– Jeg bruker musikk for å protestere og latterliggjøre forsøplingen de gjør her i Fredrikstad sine gater, sier Erik Walmsness.

Flere som var på plass fra Fredrikstad kontaktet politiet.

Operasjonsleder Arne Haraldstad i Øst politidistrikt opplyser til NTB at det var mellom fem og ti personer og at det hele så ut til å gå rolig for seg. Det var heller ikke meldt om noen form for motdemonstrasjon.

Viser regnbueflagget

Når FB konfronterer aksjonslederen i naziorganisasjonen med synspunktene til den Sør-Afrikanske studenten, svarer han bare:

– Jeg har sagt et vennlig, men bestemt nei til et intervju med deg.

LIKER DET IKKE: – Jeg synes at det ikke er noe fint at vi har den type verdier som denne gruppen står og har. Særlig med tanke på det Norge har vært gjennom med andre verdenskrig. Det er skummelt, sier Thea Marie Spærnes.

– Jeg er en del av LGBT-samfunnet i Norge, og når disse står og sier at de skal knuse homolobbyen, så føler jeg at jeg må stå opp for meg selv og andre jeg kjenner. Jeg ser at de står der stille og rolig. Derfor sitter vi bare rolig og viser dem at vi er her også, sier hun.

– Er dette innenfor ytringsfrihet?

– Det er det da... Jeg mener at alle skal ha sin ytringsfrihet, men det blir rart når de ytrer hat. De skal få lov til å ha sine meninger, men jeg synes det er trist, sier hun.

