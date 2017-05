Nazister får lov til å marsjere mot homofili

ANNONSE

Arrangementet skal etter planen gå av stabelen 29. juli i år, skriver Dagsavisen.

Politiet sier hensynet til ytringsfriheten er bakgrunnen for at nazistene får klarsignal til demonstrasjonen.

Ingvild Endestad, leder i FRI.

– Grunnlovens paragraf 100, retten til å ytre seg, står sterkt i Norge. Og på politimesternivå er det uttalt at demonstrasjoner som dette, skal gjennomføres. Nå har også våre jurister landet på at Den nordiske motstandsbevegelsen skal få gjennomføre demonstrasjonen de har søkt om å få holde i Fredrikstad til sommeren, sier ordensleder Inge Jensen hos politiet i Fredrikstad.

Leder i foreningen Fri, Ingvild Endestad, sier til Nettavisen at de ønsker at lokalsamfunnet tar aktiv stilling mot hatytringer.

- Vi kan dessverre ikke forhindre at utslag av hat skjer, men vi er opptatt av at når det skjer, så skal vi sørge for at effekten blir minst mulig. Det gjør man gjennom at alle i lokalsamfunn tar aktiv stilling mot hatytringer og homofobi, og for inkludering. Vi vil be folk ta aktiv stilling til å ta avstand mot dette. Det kan man gjøre allerede nå, det er lenge til juli, sier Endestad til Nettavisen.

- Det er viktige å få frem at selv om noe er lov, har det en negativ effekt. Derfor trenger man å mobilisere mot det i form av motytringer, og også gjennom å formidle positive ytringer om det samfunnet man ønsker.