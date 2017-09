Nei, dette skal du ikke gjøre når du blir sint i trafikken

Det er ikke greit å gå ut av bilen og skjelle ut folk du ikke liker i trafikken.

Vi har alle opplevd det i trafikken: Bilister som oppfører seg som idioter i trafikken, og som vi har lyst til å fortelle hvor skapet skal stå.

Les også: Dette hater bilistene aller mest



Og det var nettopp det som skjedde i situasjonen på bildet over: BMW-sjåføren gjennomførte en hodeløs manøver for å spare tid, som trolig ville endt med kollisjon om det ikke var for VW-sjåførens raske reaksjon.

Etter å ha forsøkt å si sin mening gjennom vinduet, bestemte sjåføren seg for å stoppe midt i veien i Smestadkrysset i Oslo. Så løp han bort ut for å skjelle ut BMW-sjåføren på tvers av veien som har tre felt inn mot krysset.

Er det greit å si i fra?



Men er det greit at bilister holder hverandre litt i ørene når det gjøres dumme ting?

Nei, er den klare beskjeden fra politiet.

- På generelt grunnlagt bør ikke slike ting finne sted av hensyn til øvrig trafikk og trafikksikkerhet, sier Finn Erik Grønli, fungerende leder for trafikk- og sjøtjenesten i Oslo politidistrikt til Side3.

Du bør varsle politiet



- Det er ikke opp til den enkelte å håndheve lover og regler i trafikken. Politiet bør bli varslet i slike saker, slik at begge parter kan tas ut av situasjonen og eventuelt bli tatt hånd om videre av politiet, slår han fast.

Mest sett siste uken