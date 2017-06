Nei til forbud mot religiøse symboler på jobb i Oslo

ANNONSE

De folkevalgte i hovedstaden stemte nemlig klart ned forslaget under onsdagens bystyremøte, skriver avisa Dagen.

Dermed gikk Carl I. Hagen på sitt andre nederlag denne uken. Mandag ble pensjonssaken han avvist av Menneskerettighetsdomstolen i Strasborug.

Forslaget kom i kjølvannet av en EU-dom om at arbeidsgivere kan forby ansatte å gå med symboler.

Oslo Frp mente dette derfor kunne innføres i hovedstaden, selv om Likestillings- og diskrimineringsombudet tidlig slo fast at dommen ikke var direkte overførbar til norske tilstander.

I slutten av debatten i bystyret sa Carl I. Hagen at han ikke hadde «hatt noe imot om også staten vurderte noe tilsvarende, og da kunne det blant ramme det lille smykket til Sylvi Listhaug når hun er på jobb».

Hagens partifelle har fått oppmerksomhet og kritikk for at hun bærer et korssmykke om halsen på jobb som integreringsminister.

Ifølge avisen mener Hagen at bystyret prinsipielt nå har åpnet for at Oslos kommunalt ansatte kan gå med stort hakekors eller stor Frp-button på jobb.

Erik Lunde i KrF tilbakeviser dette og peker på at den eksisterende lovgivningen setter en stopper for ekstreme eksempler, som bruk av hakekors.

