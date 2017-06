ANNONSE

Nordmenn flest elsker muligheten til å utnytte inneklemte dager, og ifølge NRK blir 2018 et temmelig spesielt år med tanke på noen ekstra fridager.

En titt på kalenderen eller nettsiden inneklemtedager.no viser at det er duket for hele tre ekstra lange helger på like mange uker i mai. 2018 blir temmelig spesiell med tanke på muligheten til ekstra fridager, skriver NRK.

Fridagen 2. pinsedag er den tredje på mindre enn tre uker, og den siste i rekken av dager som gir en ekstra oppstykket arbeids- og skolehverdag.

Statskanalen skriver videre at en heldig timing på fridagene i 2018 gjør at neste vår blir enda noen hakk bedre for dem som elsker langhelger.

En ting er at de offentlige høytidsdagene 1. og 17. mai unngår å havne på dager der nordmenn flest allerede har fri. De skaper samtidig et maksimalt antall inneklemte dager som innbyr til å ta ut en ekstra fridag og dermed skape en ekstra lang helg.

Det blir hele 11 år til det blir like gunstig som i 2018. Neste gang det skjer er i 2029. (©NTB)

