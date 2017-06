Ni av de ti varmeste plassene i Norge var i Nord-Norge

ANNONSE

- Dagens varmeste plass var Bardufoss, omtrent med flyplassen. Der ble det målt 25,9 grader i dag, sier Anita Ager-Wick fra Meteorologisk institutt i Nord-Norge til Nordlys på fredag.

At det var varmt i Nord-Norge fredag, fikk de fleste med seg. Og da er det kanskje ikke så rart at listen over landets varmeste steder er dominert av Nord-Norge.

- Faktisk var ni av de ti varmeste plassene i Norge i dag fra Nord-Norge, og 18 av de 20 varmeste. De to siste plassene er i Sør-Trøndelag, sier Ager-Wick til Nordlys.

I likhet med de fleste andre har også Ager-Wick blitt imponert over været de siste dagene.

- Det er veldig fint vær, rett og slett. Det er varm luft, og i tillegg er det knapt en sky på himmelen.

#NordNorge troner på toppen av temperatur-lista i dag 😎 🤟 Flere steder har også hatt #høysommerdag med temperatur over 25 C 🌴☀️ pic.twitter.com/WJsirRREL6 — Meteorologene (@Meteorologene) June 9, 2017

- Men det er faktisk store kontraster i Nord-Norge. I Øst-Finnmark har det vært havtåke på kysten, og da stuper temperaturen i bakken. Det var rundt fem-seks varmegrader enkelte steder, og det er jo kjipt når man ser hvordan det har vært andre steder i nord, beskriver Ager-Wick til Nordlys.

