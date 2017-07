Nice-angrepet: Slik har ringvirkningene blitt i Norge

Ett år etter lastebilangrepet i Nice er mye gjort for å sikre mot lignende angrep i Norge. Men vi kan ikke mure oss inne heller, advarer politiet.

Fredag var ettårsdagen for terrorangrepet i Nice, der en 19 tonn tung lastebil kjørte i full fart mot folkemengden på strandpromenaden i byen midt under feiringen av den franske nasjonaldagen.

Tusenvis av mennesker var samlet på stedet. I alt 86 mennesker ble drept.

I ettertid er lastebiler brukt som terrorvåpen både i Berlin og i Stockholm. Det har fått en erkjennelse til å vokse fram også i Norge av hvilken fare slike angrep utgjør.

Mobile sperringer

I Oslo har politiet spesielt konsentrert seg om arrangementer der mange mennesker samles.

Det ble godt synlig under feiringen av 17. mai i år. Da brukte politiet både egne kjøretøyer og busser fra Ruter som mobile sperringer for å beskytte de store folkemengdene. Tanken var at disse sperringene skulle gli relativt naturlig inn i bybildet, forklarer politiinspektør Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt.

– Det ga et sikkerhetsnivå som vi mente var forsvarlig ut fra det etterretningsbildet vi satt på, sier Fredriksen til NTB.

Også under forberedelsene til Norway Cup har sikring mot bilangrep vært et tema. Sikkerhetsansvarlig Cato Løken sier til Aftenposten at arrangørene har tatt inn over seg hendelsene i Europa. Likevel er det grenser for hvor langt tiltakene kan gå.

– Selv om vi hadde ønsket å sperre av hele området, så hadde det ikke vært mulig å gjøre det, sier Løken.

Kan ikke gå for langt

Til sjuende og sist blir det et spørsmål om hvilket samfunn man vil ha, mener Fredriksen.

– Du kan ikke mure igjen sentrale deler av en by. Det må være ferdsel der for at byen skal kunne pulsere og leve, og for at virksomheten skal gå sin gang. Det er det som må være den akseptable risikoen i et åpent demokrati, sier han.

Et sentralt dilemma er Karl Johans gate. I København er det for eksempel satt opp betongelementer langs Strøget. Disse skal gjøre det vanskelig å kjøre i stor fart. Fredriksen er likevel skeptisk til å gå for langt med lignende tiltak i Oslo. Det skyldes blant annet at det må være mulig for nødetater, vareleveranser, feiebiler og avfallsbiler å nå fram.

– Det er mange hensyn å ta, sier Fredriksen.

– Man må holde gevinsten på ett område opp mot utfordringene som skapes på andre.

Har involvert bransjen

Også transportbransjen har engasjert seg i kjølvannet av angrepene. Tiltak som er blitt diskutert, er bruk av for eksempel kodesperre og automatisk lås for å gjøre det vanskeligere å kapre lastebiler.

Etter angrepet i Stockholm i april inviterte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) bransjeaktører til et eget møte om saken.

– Fra politisk side er vi beredt til å gjennomføre snarlige tiltak og lovendringer dersom dette er nødvendig, sa Solvik-Olsen den gang.

Fredriksen forteller at også politiet har vært i kontakt med bransjen for å forsøke å bevisstgjøre sjåførene, blant annet for å forhindre at de lar lastebiler stå på tomgang mens de selv forlater bilen for eksempel for å levere varer. Samtidig har politiet trappet opp etterretningsarbeidet og trent på håndteringen av lastebilangrep.

– Men det sier seg selv at dette er ekstremt krevende scenarioer, sier Fredriksen.