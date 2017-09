Njåstad vil ikke fortsette som leder i kommunalkomiteen

Helge André Njåstad (Frp) ønsker ikke å fortsette som leder i kommunalkomiteen den kommende stortingsperioden.

Etter én periode ønsker han seg nye utfordringer.

– Jeg har gitt signal om at jeg gjerne vil prøve meg på et nytt fagfelt, skriver han i en epost til Kommunal Rapport.

Hvem som blir ny komitéleder er for tidlig å si, men det er vanlig at lederen i kommunalkomiteen kommer fra et posisjonsparti.

Det er partigruppene som fordeler representantene på de tolv faste fagkomiteene i Stortinget, i stor grad etter deres egne ønsker. Partiene skal så langt det er mulig være forholdsmessig representert i alle komiteer. Komitéledervervene fordeles også etter partistørrelse. Som regel er det store utskiftninger i komiteene etter stortingsvalg.

Njåstad ble valgt inn i kommunestyret i Austevoll som 19-åring i 1999. Fire år senere ble han ordfører. Etter ti år tok han plass på Stortinget i 2013. Som fersk representant ble han leder i den tunge kommunal- og forvaltningskomiteen, og som komitéleder spilte han en sentral rolle i å lose kommunereformen og regionreformen gjennom Stortinget.

