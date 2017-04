Nordmenn bes ta med pass på tur til Sverige

* Like før klokka 15 fredag 7. april kjørte en lastebil inn i en travel gågate og endte i en butikkfasade i gågaten Drottninggatan på hjørnet av Klarabergsgatan i Stockholm sentrum.

* Statsminister Stefan Löfven sier alt tyder på at det var et terrorangrep. Politiet opplyste i 19-tiden at hendelsen etterforskes som et terrorhandling.

* Svensk politi opplyser ved 20.40-tiden fredag kveld at fire personer er bekreftet døde etter angrepet.

* 15 mennesker ble skadd i dramaet, og tilstanden til ni av dem betegnes som alvorlig. Seks ble lettere skadd, og har forlatt sykehuset. Seks personer er på sykehus. Fire av disse er til intensiv behandling.

* Lastebilen, som tilhører øl- og brusprodusenten Spendrups, ble kapret tidligere på dagen.

* Politiet etterlyste en mann i hettejakke, som ved 20-tiden fredag kveld ble pågrepet i Märsta, 40 kilometer nord for Stockholm. Han er nå siktet for gjerningen.

*Den siktede er ifølge Aftonbladet en 39 år gammel usbeker, passer til beskrivelsen og skal ha erkjent skyld i angrepet i Stockholm.

*På mannens Facebook-side skal han ha lagt ut propagandafilmer for den ytterliggående islamistgruppa IS.

*Politiet har gjennomført flere aksjoner i Stockholmsområdet gjennom natten. Ingen andre er pågrepet for ugjerningen.

* Politiet har også tatt to personer inn til avhør, uten at de er mistenkt for noe kriminelt.

* All kollektivtrafikk til og fra Stockholm sentrum ble stanset etter angrepet, og vaktholdet rundt viktige bygninger og installasjoner er styrket.

*Sverige har innført grensekontroll og økt tilstedeværelse av politi i samtlige regioner.

* Säpo har ikke funnet grunn til å heve trusselnivået, som har vært uendret på nivå tre siden 2010. Det tilsier "økt risiko" for terrorhandlinger.