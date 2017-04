ANNONSE





16 millioner kroner har nordmenn så langt vippset Barnekreftforeningen. Hvor store inntekter foreningen totalt sett har fått på vårens Facebook-aksjon, er ukjent.

Daglig leder Britt Ingunn Wee Sæwig sier til Nettavisen at i tillegg til penger som har kommet inn med Vipps, har selskaper overført betydelige beløp til foreningens konto. I tillegg har de 14 fylkesforeningene også fått inn penger.

Årsmøte



Denne helgen har Barnekreftforeningen årsmøte, og den utrolige FB-aksjonen vil naturlig nok bli tema.

- Over helgen vil vi nok vite mer om hvor mye som er kommet inn, sier Sæwig.

Barnekreftforeningen støtter forskning på omkring kreftsykdom hos barn og ungdom. De store summene gjør at foreningen nå kan støtte flere prosjekter.

- 7. juni vil vi sette oss ned med flere representanter for fagmiljøet for å diskutere hva pengene skal gå til, sier Sæwig.

Blitt mer synlig



-Det er med all ydmykhet og takknemlighet at vi nå og vier en stor takk til alle dere dere ute som har gitt en gave til Barnekreftforeningen, likt, kommentert og delt. Ikke bare har vi fått inn en betydelig sum med penger, det er en glede for alle oss foreldre som har barn med kreft å se at så mange bryr seg om saken, sier styreleder i Barnekreftforeningen, Are Rasmussen på foreningens hjemmeside.

I tillegg til store pengesummer, har vårens FB-aksjon gjort at Barnekreftforeningen nå er en organisasjon mange har hørt om.

- Foreldrene til disse barna synes det er fantastisk at så mange engasjerer seg i barna deres. Det er et stor håp når det finnes så stor giverglede og så mange bryr seg om saken vår, har kommunikasjonsrådgiver Anja Haug Tronrud i Barnekreftforeningen tidligere sagt til Nettavisen.