Nordmenn hedret for heltemot i hemmelig fluktnettverk under krigen

ANNONSE

Fire nordmenn som hjalp flere hundre norske jøder med å rømme landet under andre verdenskrig, ble torsdag hedret for sitt heltemot.

De fire sto sentralt i operasjonen «Carl Fredriksens Transport» – et kodenavn for organisert smugling av jøder over grensen til Sverige. Med fare for sitt eget liv organiserte de det hemmelige fluktapparatet som var avgjørende for at flere hundre mennesker reddet livet i årsskiftet 1942-43.

Alf Tollef og Gerd Julie Bergljot Pettersen, Reidar Larsen og Rolf Alexander Syversen ble torsdag hedret posthumt med medalje og hedersbetegnelsen Rettferdige blant nasjonene.

En lysstripe i mørket

– Heltemot er når vanlige mennesker foretar ekstraordinære handlinger. Dette beskriver deres handlinger. De var helter, sa Israels ambassadør Raphael Schutz da han talte i seremonien i Oslo rådhus.

Schutz beskrev den modige innsatsen som en liten lysstripe i et stort og overveldende mørke.

– Men lys har den egenskapen at selv en liten mengde er nok for at håpet holdes i live, selv i de vanskeligste av stunder, sa ambassadøren.

Flyktningnettverk

Gjennom seks hektiske uker greide Carl Fredriksens Transport å få rundt 1.000 flyktninger, av dem 358 jøder, over grensa. Det var den største enkeltstående redningsoperasjonen for flyktninger under andre verdenskrig i Norge.

Operasjonen startet to dager etter at de første deportasjonene fra Norge var gjennomført med i alt 577 jøder om bord i skipene. På dette tidspunktet var det innført dødsstraff for å hjelpe folk flykte fra landet.

I midten av januar 1943 ble operasjonen oppdaget. Alf og Gerd Pettersen flyktet til Sverige, og det samme gjord Reidar Larsen. Rolf Syversen ble derimot igjen i Norge fordi han nettopp hadde fått en sønn. Han ble arrestert noen måneder senere og skutt i Trandumskogen året etterpå.

– En påminnelse i vår tid

De fire nordmennene sto opp mot frykt og urett da det gjaldt, fremhevet statsminister Erna Solberg (H) i sin tale.

– Det er en merkedag for anerkjennelsen av enkeltmenneskers mot og handlekraft, sa hun.

Solberg minnet om at det ikke er gitt at vi mennesker har mot til å gjøre det som er rett. Det er ikke en selvfølge at noen er villige til å ta en risiko for å redde andre.

– Vi må aldri glemme at vi skylder vår frihet til alle dem som turte å yte motstand i det godes tjeneste, da det gjaldt som mest, sa hun.

– Og i en tid hvor hat og fordommer igjen synes å slå rot flere steder, må vi minne hverandre på at menneskeverdet ikke kan forsvares med unnfallenhet og stilltiende aksept, fortsatte statsministeren.

Øyvind Syversen Aasheim, Reidun Klemmetsen, Jon Elling Whist og An-Magritt Munkeby mottok medaljene på vegne av sine foreldre

62 nordmenn har tidligere mottatt hedersbetegnelsen Rettferdige blant nasjonene. (©NTB)