Norge blir varmere: Klar for sommertemperaturer på 40 grader?

I 2050 venter klimaforskerne norske sommertemperaturer på rundt 40 grader.

OSLO (Nettavisen): Mens en ny og omfattende hetebølge er på vei mot Spania og Portugal, er det ingen varmebølge i vente i Sør-Norge denne uka, ifølge meteorologene. Men spør du klimaforskerne, er det ingen tvil om at Norge blir varmere.

- Dette må du spørre klimaforskerne om, sier meteorologikonsulent Jan Inge Hansen ved Meteorologisk institutt til Nettavisen.

Varmest så langt i sommer: 31,8 grader

Han forteller likevel gjerne om situasjonen her og nå:

- Så langt i sommer er det Sigdal (Nedre Eggedal målestasjon i Buskerud) som har varmerekorden med 31,8 grader 27. mai, sier meteorologikonsulent Jan Inge Hansen ved Meteorologisk institutt til Nettavisen.

Denne dagen var det også varmt på Kongsberg (30,1) og Gulsvik (30,3).

Det er ennå et stykke igjen til den norske rekorden på 35,6 grader i Nesbyen 20. juni 1970.

- Tropenetter har vi ennå ikke hatt denne sommeren. De pleier å komme senere, når sjøen er blitt varmere, sier Hansen.

- Menneskapte klimaendringer bidrar



Og mens meteorologene ser på værutsiktene for dager og uker framover, ser andre på på klimaframskrivninger og hva vi kan vente oss av sommertemperaturer i årene som kommer. Her er det, mener de, ingen tvil om at menneskapte klimaendringer har bidratt til at den globale temperaturen øker.

Også i Norge blir det varmere. Observasjoner fra målestasjoner i hele landet viser at gjennomsnittstemperaturen har økt med én grad siden år 1900. Bare de siste 15 årene har temperaturen økt med en halv grad, ifølge Metereologisk institutt.

Kan bli 4,5 grader varmere

På hjemmesiden til statsmeteorologene kan du lese prognoser om at temperaturen fram mot slutten av århundret vil kunne øke med rundt 4,5 grader hvis CO-utslippene fortsetter å øke som i dag.

«I dag blir det stadig satt nye temperatur- og nedbørsrekorder, og det er ikke urealistisk at vi kan få opp i 40 grader et par steder om sommeren i 2050», skriver Meteorologisk institutt.

Men på kort sikt: Det kan kanskje bli 25 grader på utvalgte steder mot helgen - som i Buskerud og Telemark.

Ingen varmebølge i vente i #SørNorge denne uka. Men kanskje 25 grader på gode steder i #Buskerud og #Telemark mot helgen, f.eks. på Gulsvik pic.twitter.com/GowdRaE52W — Meteorologene (@Meteorologene) 10. juli 2017