Norge gir 64 millioner for å hindre sultkatastrofe i Somalia

FN varslet nylig at den humanitære situasjonen er blitt kraftig forverret de siste månedene på grunn av tørke. 6,2 millioner mennesker har for lite mat, og for rundt halvparten av dem er situasjonen kritisk.

– Krisen forverres raskt. Rapporter om at stadig flere mennesker rammes av mangel på vann og mat, at de store elvene tørker ut, og at dyr og buskap dør, er illevarslende, opplyser utenriksminister Børge Brende (H) tirsdag.

Somalia ble også rammet av en stor sultkatastrofe i 2011. Da ble det anslått at 260.000 mennesker døde av sult, samtidig som mange ble drevet på flukt til nabolandene Kenya og Etiopia.

Denne gangen har tørken rammet enda flere mennesker og dyr enn for seks år siden.