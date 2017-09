Norsk «Game of Thrones»-film tar nettet med storm

Men selskapet bak er hakket mer traust enn de voldelige GoT-familiene.

Statsbygg er sjelden forbundet med populære og virale stunts, men den siste reklamefilmen derfra har skapt enorm respons.

Mandag ble en reklamevideo lagt ut på Facebook-siden til Statsbygg, og søndag ettermiddag er den sett over 94.000 ganger. Årsaken kan være de flotte byggene selskapet har stått bak, men trolig er årsaken en annen. Nemlig at den er basert på den populære serien «Game of Thrones».

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim sier de aldri har opplevd noe lignende.

- Det er overveldende hvor mye respons har fått på den. Dette har toppet alt. Vi har hatt noen med god oppmerksomhet, men dette har nådd alle høyder. Det er kjempemorsomt, sier hun til Nettavisen.

Selv hadde hun ikke noe forhold til HBO-serien, men mener at reklamefilmen har påvirket også andre veien.

- Jeg tror det er flere som har begynt å se på «Game of Thrones», både hos oss og andre som følger oss på Facebook. De oppdaget at det er en serie med reklamefilmen. Jeg har begynt å se den jeg også. Jeg tenkte jeg måtte det før vi gikk i gang og kikket på en episode, og nå ser jeg på serien.

GAME OF THRONES: Fra nord til sør i Norge - som Game of Thrones. Red Ant og Statsbygg står bak reklamefilmen.

Hun understreker at det hele er gjort for å vise hva Statsbygg er, og at det hele er en lek med «Game of Thrones» og folks interesse for serien. Og det er introen det spilles på.

- Filmen er ikke til kommersiell virksomhet, det er for å fortelle hva vi holder på med. For å vise frem hva vi jobber med over hele landet, fra nord til sør. Du kan si at «Game of Thrones» gjør noe av det samme som oss, de viser bygninger fra sted til sted. Men vi har gjort det litt annerledes, det er ingen direkte kopi.

Noe - som med tanke på seriens svært voldelige karakter - kanskje er greit.

- Nei, det er Ikke så mye vold hos oss, haha.

