Norsk statsborger kjent skyldig for terrorvirksomhet

I august ble Hasan Ahmed dømt til seks års fengsel for terrorvirksomhet, mens Adam Idrisovich Magomadov fikk syv og et halvt års fengsel.

I tingretten ble begge dømt for både å ha inngått terrorforbund medterrororganisasjonen Islamsk Stat (IS) og for deltakelse i en terrororganisasjon.

I lagmannsretten er Ahmed frifunnet for å ha inngått terrorfobund, men altså kjent skyldig for å ha deltatt i en terrororganisasjon. Magomadov er kjent skyldig for både å ha inngått terrorforbund og for å ha deltatt i en terrororganisasjon.

Ahmed har hele tiden nektet straffskyld for begge punktene, mens Idrisovich Magomadov i tingretten erkjente å ha sluttet seg til IS, men nektet straffskyld for terrorforbund.

Det er ventet at straffutmåling vil bli avsagt i lagmannsretten før påske.