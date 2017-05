ANNONSE

– Den er oppbrakt fra russisk sone, opplyser vaktsjef Jo Eirik Karlsen i Kystvakten til Nordlys.

Det er reketråleren Remøy som blir holdt tilbake. Båten eies av Remøy Havfiske i Fosnavåg i Herøy kommune i Møre og Romsdal.

– Vi håper at saken blir løst raskt, og at norske myndigheter finner en løsning sammen med russiske myndigheter. Vi får god hjelp fra norske fiskerimyndigheter, sier styreleder Olav Remøy i Remøy Havfiske.

Les også: Russisk TV hevder at NATO forbereder angrep på Russland

Tråleren var på vei ut av russisk sone da russiske inspektører kom om bord. Remøy presiserer at tråleren ikke formelt er tatt i arrest, men holdes igjen fram til situasjonen er avklart.

– Det er en bagatellmessig formaliafeil som bør kunne løses enkelt. Det er jo ikke noe hyggelig at slikt skjer. Mannskapet var på vei hjem og skulle stått på Langnes lufthavn nå. Vi har vært i kontakt med dem, og de har det greit. Det er overhodet ikke en dramatisk situasjon, men det er jo en belastning, sier styrelederen.

Les også: Russisk spionskip kolliderte og sank i Svartehavet

Ifølge havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt ble Remøy hentet av russisk kystvakt. Grunnen skal være en feil i forbindelse med lisensieringen av fartøyets fiske i russisk sone. Videre opplyses det at norske fiskerimyndigheter arbeider med å få frigitt båten så raskt som mulig. Båten har vært på rekefiske i russisk sone i Barentshavet. Tråleren har et mannskap på 17 om bord. To av dem er fra Færøyene.

(©NTB)